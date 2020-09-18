ينتمون إلى 7 دول.. الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج 222 طالبا

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أمس الخميس، بتخريج 222 طالبا من أبناءها بفرع القاهرة - دفعة يناير 2020 ، الذين حصلوا على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية اللغة والإعلام وكلية الإدارة والتكنولوجيا وكلية النقل الدولي واللوجيستيات.





وينتمي الخريجون إلى جنسيات 7 دول وهم : سوريا - العراق – فلسطين - ليبيا - مصر - نيجريا - اليمن.





أقرأ أيضًا:

وعبر رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج عن سعادته بحفل تخرج دفعة جديدة من ابناءه الطلاب مشيرًا إلى أن الأكاديمية تحرص دائمًا على أن تقدم أفضل ما وصل اليه العلم فكانت سباقة فى حصول كلياتها على أعلى شهادات الجودة فى التعليم والتدريب من دولة المقر جمهورية مصر العربية؛ إضافة إلى العديد من الشهادات الجودة العالمية حتى نجحت الأكاديمية فى الصعود الملموس والواضح فى ترتيب الجامعات العالمية.



