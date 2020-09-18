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تعليم

ينتمون إلى 7 دول.. الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج 222 طالبا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:09 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني
احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أمس الخميس، بتخريج 222 طالبا من أبناءها بفرع القاهرة - دفعة يناير 2020 ، الذين حصلوا على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية اللغة والإعلام وكلية الإدارة والتكنولوجيا وكلية النقل الدولي واللوجيستيات.

وينتمي الخريجون إلى جنسيات 7 دول وهم : سوريا - العراق – فلسطين - ليبيا - مصر - نيجريا - اليمن.

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وعبر رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج عن سعادته بحفل تخرج دفعة جديدة من ابناءه الطلاب مشيرًا إلى أن الأكاديمية تحرص دائمًا على أن تقدم أفضل ما وصل اليه العلم فكانت سباقة فى حصول كلياتها على أعلى شهادات الجودة فى التعليم والتدريب من دولة المقر جمهورية مصر العربية؛ إضافة إلى العديد من الشهادات الجودة العالمية حتى نجحت الأكاديمية فى الصعود الملموس والواضح فى ترتيب الجامعات العالمية.

واشار رئيس الأكاديمية الى أن الأكاديمية سعت بكل ما اوتيت من قوة لأداء دورها الأساسى كمنارة للمعرفة وقلعة شامخة وعلامة بارزة فى عالمنا العربى واضاف عبد الغفار انه مع توسط العقد الخامس للأكاديمية فأن اسرة الأكاديمية مازالت تؤمن كعهدها دائمًا بالحفاظ على التقاليد العلمية والأخلاقية الرفيعة التى هى اساس بناء المجتماعات الحديثة وتعمل على توسيع قدرتها لتشمل ليس فقط التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتدريب عليها.
ينتمون إلى 7 دول.. الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج 222 طالبا
ينتمون إلى 7 دول.. الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج 222 طالبا
ينتمون إلى 7 دول.. الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج 222 طالبا
ينتمون إلى 7 دول.. الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج 222 طالبا
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