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فن

سعد لمجرد ينشر صورة رفقة جدته .. فرحت قد الدنيا بشوفتك

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:07 م
سعد لمجرد وجدته
سعد لمجرد وجدته
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محمد بدران

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة تجمعه بجدته، أثناء زيارته للمغرب.


وعلق " سعد لمجرد" على الصورة قائلا "فرحت قد الدنيا بشوفتك جدة الحبيبة ، الله يخليك لينا و يمتعنا برضاك  #الله_ينصر_سيدنا ".



حققت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، 64 مليونًا و800 ألف، مقتربة من 65 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الماضي. 


وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب. 


واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة. 


وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».

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