سعد لمجرد ينشر صورة رفقة جدته .. فرحت قد الدنيا بشوفتك

View this post on Instagram

فرحت قد الدنيا بشوفتك جدة الحبيبة ، الله يخليك لينا و يمتعنا برضاك 🤍 #الله_ينصر_سيدنا #saadlamjarred1 #love_my_fans_forever_and_ever #love_my_parents_forever_and_ever