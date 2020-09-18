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أخبار البلد

مستقبل مشرق.. فيديو من القوات المسلحة لعرض إنجازات الدولة السنوات الماضية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:04 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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محمد إبراهيم
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ، فيديو بعنوان "مستقبل مشرق"، عرض فيه إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والتي ظهر فيها تحدي المصريين للوقت، من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.


ظهر في الفيديو الطفرة التي حدثت في عملية إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع في مصر، كذلك إنشاء المناطق السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل، كما ظهر في الفيديو ملحمة الدولة في الإنهاء على الأماكن الخطرة وغير الآمنة، ونقل مواطنيها إلي أماكن حضارية، تليق بهم.


وفي الفيديو ظهر أيضا اعمليات إنشاء البنية التحتية من "طرق - كباري - أنفاق - مياه - صرف صحي - غاز - كهرباء" التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، التي كان لها الآثر الكبير في تحقيق الرفاهية للمصريين، بعد أن كانت مصر تعاني من أزمات منها قبل ثورة 30 يونيو عام 2013.


وبدا نجاح مصر في تحقيق الأمن الغذائي لها ، جليا في تقرير  فيديو القوات المسلحة، كذلك الاكتفاء الذاتي من الغاز وقرب الاكتفاء من المشتقات البترولية، وظهر في الفيديو أيضا عمليات التنمية التي تحدث في سيناء، كذلك تنمية محور قناة السويس وتحويله إلى منطقة اقتصادية عالمية.
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