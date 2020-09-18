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ضابط حرس حدود يكشف مهامهم في تأمين سيناء من المهربين

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:30 م
المقدم إيهاب حامد
المقدم إيهاب حامد ضابط بقوات حرس الحدود
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عادل نصار
كشف المقدم إيهاب حامد ضابط بقوات حرس الحدود، عن بطولات رجال القوات المسلحة لحماية الوطن من المهربين، وصفحات بطولات قوات حرس الحدود.

وقال حامد، في حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن التنمية تبدأ بالحماية والحدود الأربعة تشهد بطولات قوات حرس الحدود.

وأضاف المقدم إيهاب حامد ضابط بقوات حرس الحدود، أننا نعمل بتقنية حديثة لكشف المخدرات وأجهزة مخصصة لهذا الأمر دون أن يشعر المواطن العادي بأي شيء، متابعا أننا نعمل بكل جهد وعرق من خلال قواتنا المتواجدة على مشارف قناة السويس وفي سيناء. 

وتابع المقدم إيهاب حامد ضابط بقوات حرس الحدود، أنه يتم التصدى لكل أعمال التهريب الممكنة والمخالفين يفكرون في الهرب دائما، وكل الضبطيات التي نقوم بها صعبة، مستدركا أنه نعمل من خلال عمل قوي ونقوم بالتفتيش الجيد لمواجهة التهريب بكل أنواعه.

وأكمل المقدم إيهاب حامد: "مافيش ضبطية صعبة وضبطية سهلة ولكن بالفكر يمكن التعامل مع أي تهريب، ولدينا جهاز مخابرات على أعلى مستوى ويمدنا بكل المعلومات والتي يمكن من خلالها ضبط المهربين".

وفي السياق نفسه أشار المقدم إيهاب حامد ضابط بقوات حرس الحدود، إلى أن هناك مشاريع استثمارية عملاقة في سيناء، متابعا: "ومبسوطين بزيادة للأعمال والتنمية في سيناء، وهى جزء عزيز علينا وعلى كل مصري".
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