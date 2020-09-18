محلل عسكري: تحرير المصريين المختطفين بليبيا يثبت أهمية المواطن في عيون القيادة السياسية

أشاد اللواء حمدى بخيت، الخبير العسكرى، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بنجاح الدولة المصرية فى تحرير عدد من المواطنين المصريين الذين كانوا مختطفين فى ليبيا اليوم الجمعة.





وقال بخيت، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، إن المعنى فى هذه العملية، كبير جدا بأن الإنسان فى مصر هو محور كل شئ، مبينا: "ما حدث يثبت أن القيادة السياسية تركز جهودها فى حماية المواطن المصرى سواء كان داخل الحدود أو خارجها.



