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محلل عسكري: تحرير المصريين المختطفين بليبيا يثبت أهمية المواطن في عيون القيادة السياسية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:55 م
حمدي بخيت
حمدي بخيت
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عبد الخالق صلاح
أشاد اللواء حمدى بخيت، الخبير العسكرى، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بنجاح الدولة المصرية فى تحرير عدد من المواطنين المصريين الذين كانوا مختطفين فى ليبيا اليوم الجمعة.

وقال بخيت، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، إن المعنى فى هذه العملية، كبير جدا بأن الإنسان فى مصر هو محور كل شئ، مبينا: "ما حدث يثبت أن القيادة السياسية تركز جهودها فى حماية المواطن المصرى سواء كان داخل الحدود أو خارجها.

وأوضح المحلل العسكرى، أن ما تحققه الدولة المصرية من نجاحات، يخلق الثقة بين المواطن والدولة، كما يخلق الانتماء والتأكيد على أن الوطن للجميع، بجانب أن هذا الأمر يعكس مدى قوة الدولة فى حماية أبنائها فى المقام الأول.
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