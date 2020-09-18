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قلب أبيض في الحياة.. علاء مرسي يكشف سبب العطلة التمثيلية لـ راندا البحيري

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:23 م
راندا البحيري
راندا البحيري
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إسراء صبري
قال الفنان علاء مرسي، عن الفنانة راندا البحيري، إنها " قلب أبيض ماشي في الحياة..وهي فنانة كبيرة وموهوبة جدا وهي من الأفراد الذين لم يتم استغلال موهبتهم حتى الآن.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"،: راندا شخصية جميلة وطيبة ويمكن عشان كدا عندها عطلة في التمثيل".

وأضافت راندا البحيري، أنها شاركت مع الفنان أحمد سلامة في مسلسل "عفاريت السيالة"، وكانت هذه المرة الأولى لها أمام الكاميرا.
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