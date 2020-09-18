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أخبار البلد

الأبطال يحتفلون في فندق الإقامة.. أحمد موسى يهنئ الأهلي ببطولة الدوري

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:16 م
احمد موسى
احمد موسى
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محمد بدران
حرص الإعلامي أحمد موسى، على تهنئة جمهور النادي الأهلي، بعد فوزه رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف، فى الجولة 28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.


وكتب احمد موسي عبر حسابه على "فيسبوك" :‏"‏‏مبروووك لنادي القرن الفوز ببطولة الدوري العام رقم ٤٢ . الأبطال يحتفلون في فندق الإقامة بعد الفوز التاريخي لنادي أسوان علي الزمالك بهدف عالمي".


تتويج الأهلي جاء بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.


ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.


وسيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.
الأبطال يحتفلون في فندق الإقامة.. أحمد موسى يهنئ الأهلي ببطولة الدوري
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