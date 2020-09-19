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توك شو

اللقاء الأول مع حماته.. حسن الرداد: دلال عبد العزيز بشوشة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
حسن الرداد ودلال
حسن الرداد ودلال عبد العزيز
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عادل نصار
كشف الفنان حسن الرداد، عن أول لقاء جمعه بالفنانة دلال عبد العزيز والدة زوجته إيمي سمير غانم.

وقال حسن الرداد، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، اليوم الجمعة، إن أول لقاء كان في أحد الأعمال الفنية، مضيفا: الفنانة الرائعة دلال عبد العزيز كانت تتعامل معي وتوجهني كثيرًا.

وتابع حسن الرداد: "أول مرة قعدت معاها قابلتني بابتسامة حلوة كدا، هي بشوشة بطبعها وست جميله وحبوبه ودمها خفيف".

وكشف حسن الرداد، عن أنه كان يفضل تقديم أداور فنية معها نظرا لحبه الشديد بها، قائلا :"كنت بحب جدا عمل أعمال فنية معها".
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