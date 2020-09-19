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رياضة

ثريا محمد: فريق سيدات السلة بالأهلي يستحق التتويج بالدوري

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعربت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لسيدات السلة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب دوري السوبر، بعدما تغلب الأهلي على فريق سبورتنج، في المباراة الثالثة لبطولة دوري السوبر، مساء اليوم بنتيجة ٧٥-٧٢.

وأضافت أن الخسارة في المباراة الأولى كانت أكبر حافز لتحقيق الفوز في المباراتين الثانية والثالثة وحسم اللقب.

وأكدت ثريا أن «سيدات السلة» قدم أداءً مشرفًا بفضل تعليمات المدير الفني علي هاشم، والروح التي تمتع بها الفريق طوال الموسم، ومساندة الجميع، ولا فرق بين لاعبة أساسية وأخرى تجلس على مقاعد البدلاء.

واختتمت ثريا حديثها بأن الفوز اليوم بالدرع للعام الثالث على التوالي يعد أكبر دافع للفريق للاستعداد للموسم الجديد وحصد جميع البطولات، لإسعاد جماهير النادي الأهلي.
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