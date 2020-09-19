AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جنة مصطفى: توجنا بدوري السوبر للسلة بعد منافسة قوية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:09 ص
جنة مصطفي
جنة مصطفي
Advertisements
محمد سمير

أبدت جنة مصطفى، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، سعادتها الشديدة بتحقيق لقب بطولة دوري السوبر، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 75-72.


وأضافت جنة أن الفريق تفوق على منافس قوي، وكانت المواجهات قوية، وحققنا المطلوب بعد منافسة صعبة، مؤكدة أن الفريق خاض المباريات النهائية تحت شعار لا بديل عن الفوز.


وأكملت لاعبة الأهلي أن الجهاز الفني، بقيادة علي هاشم، عقد العديد من الجلسات مع الفريق عقب المباراة الأولى، وطالبنا بنسيان نتيجتها، والتركيز على ضرورة حسم المباراتين المتبقيتين والتتويج باللقب الغالي.


واختتمت حديثها بالتأكيد أن الفريق كان يسعى لختام موسم ناجح بتحقيق الثنائية، بعد الفوز بدوري المرتبط.


ووجهت اللاعبة الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي والجماهير على دعمهم خلال الموسم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدات سلة الأهلي يفزن على هليوبوليس في دوري السوبر

سيدات سلة الأهلي يفوز على هليوبوليس ويتأهل إلى نهائي دوري السوبر

تعرف على موعد مباريات سيدات السلة بالأهلي أمام سبورتنج في دوري السوبر

ليلة بيضاء على الأهلي| سيدات السلة تتوج بـ دوري السوبر للمرة 19

الأهلي يتسلم درع دوري السوبر للسلة بعد الفوز على سبورتنج.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الفن| عقد قران هبة طوجي.. طلبات زواج هالة صدقي.. ونجم شهير حاول قتل صديقه

هل تصح الصلاة بملابس دخلت بها الحمام؟ مستشار المفتي يجيب

صحفي بـ سكاي سبورتس يعلن مفاجأة بشأن ميركاتو برشلونة

تركيا تغازل اليونان ومصر.. مناورة أم تراجع؟

خبير في مجال الحديد يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن الأسعار

حقيقة مظاهرة السويس.. إكسترا نيوز تكشف أكاذيب شبكة "رصد" الإخوانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأباكس.. أول آلة حاسبة في تاريخ البشرية ابتكرها الفراعنة

مرسيدس تطرح mercedes g350 حصريا في الصين .. صور

الأهلي يتسلم درع دوري السوبر للسلة بعد الفوز على سبورتنج.. شاهد