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رياضة

تسعيرة الـ 2 مليون دولار كلام سوشيال.. رئيس المقاصة يحسم الجدل حول محمد ابراهيم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، أنه لا يوجد أية عروض رسمية تلقاها النادي الفيومي بشأن محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الفيومي.

وقال محمد عبدالسلام في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم نتلقى أية عروض رسمية ولم نحدد سعر بيع اللاعب".

ورد رئيس نادي المقاصة بشأن تحديد مبلغ 2 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب، مشددًا: "لم نحدد تسعيرة بيع اللاعب حتى الآن وذلك كلام سوشيال ميديا ولم ندلي بمثل تلك التصريحات نهائيًا".

وأتم: "هناك بعض العروض الخارجية التي ننتظرها من أجل بيع اللاعب ولكن لم نتلقى أية عروض رسمية ولم نحدد تسعيرة بيعه".
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