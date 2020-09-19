AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فيديو جديد من كواليس تصوير أغنية "يا حبيبي" لـ محمد رمضان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
نشر المخرج حسام الحسيني عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، مقطع فيديو من كواليس تصوير أغنية "يا حبيبي"، للنجم محمد رمضان والفنان العالمي ميتر جيمس.

من ناحية آخري حققت أغنية "يا حبيبي" للنجم محمد رمضان، مع المطرب العالمي ميتر جيمس، حتى الآن نجاحا كبيرا، حيث تخطت حاجز الـ 11 مليون مشاهدة بعد طرحها على قناته الخاصة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية:""هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي.. يا حبيبي بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. أنا هنا بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. يا حبيبي بناديكي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ساعات من طرحها.. يا حبيبي لـ محمد رمضان وميتري جيمس تحقق نصف مليون مشاهدة

محمد رمضان يحتفل بتصدر "يا حبيبي" التريند فى مصر

وصول محمد رمضان لمستشفى أهل مصر لدعم ضحايا الحروق.. صور

بعد مرور 3 أيام على طرحها.. يا حبيبي لـ محمد رمضان تتصدر تريند يوتيوب

من المطار.. محمد رمضان يشارك جمهوره فيديو رجوعه إلى مصر

من نيويورك.. محمد رمضان يشارك جمهوره دعاية أغنيته الجديدة

ترشيحاتنا

في أول رد فعل على الهزيمة| طارق يحيى: الحكام ظلمونا

متقوليش معالي الوزير يا عم.. خناقة بين معتز الدمرداش ومحامي أحمد وزينب على الهواء

عموتة خارج الحسابات.. إسماعيل يوسف: الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد خلال 48 ساعة

الباز: قريبا محمد علي في مصر متكلبش .. فيديو

في عيد ميلاده.. القصة الكاملة حول أزمة توفيق عبد الحميد وياسمين صبري

لقاح رباعي.. المصل واللقاح: شتاء هذا العام محمل بالأنفلونزا والكورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مرعبة.. انقلاب جبل جليدي فوق 2 من المغامرين حاولا تسلقه| فيديو

أجرؤهم زينة.. 10 إطلالات أثارت الجدل فى صيف 2020

شاهد.. هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70 موديل 2021 فيس ليفت بدون تمويهات