فيديو جديد من كواليس تصوير أغنية "يا حبيبي" لـ محمد رمضان

View this post on Instagram

“I’m always dancing while filming so B Don’t Kill my vibe” #YaHabibi #bts #mohamedramadan #gims #dubai #mydubai #palazzoversacedubai #hossamlhossainy #setlife #onlocation #lightscameraaction #directorslife #wayup #blessed #محمد_رمضان #حسام_الحسيني #دبي#