الفريضي: الخليفى يسعي للحصول على حقوق بث بطولتين كأس عالم بفيلا فاخرة.. فيديو





وأوضح خلال تصريحاتة التلفزيونية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، كشف نور الدين الفريضي، موفد قناة العربية بسويسرا، آخر ما توصلت إليه المحاكمة الخاصة ب ناصر الخليفى ، متابعا: هناك حيتان كبيرة داخل جدران الفيفا..هناك صفقات كبيرة بتأخذ نتيجة العديي من الأمور مثل حقوق بث المباريات وملف كأس العالم.وأوضح خلال تصريحاتة التلفزيونية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"،

أن ناصر الخليفى تجمعه رشوة مع الأمين العام الأسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي عبارة عن شراء فيلا فاخرة من أجل الحصول على حقوق بث دورتين لبطولة كأس العالم.



