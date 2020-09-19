الفريضي: الخليفى يسعي للحصول على حقوق بث بطولتين كأس عالم بفيلا فاخرة.. فيديو

كشف نور الدين الفريضي، موفد قناة العربية بسويسرا، آخر ما توصلت إليه المحاكمة الخاصة بناصر الخليفى، متابعا: هناك حيتان كبيرة داخل جدران الفيفا..هناك صفقات كبيرة بتأخذ نتيجة العديي من الأمور مثل حقوق بث المباريات وملف كأس العالم.
وأوضح خلال تصريحاتة التلفزيونية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن ناصر الخليفى تجمعه رشوة مع الأمين العام الأسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي عبارة عن شراء فيلا فاخرة من أجل الحصول على حقوق بث دورتين لبطولة كأس العالم.
وأوضح خلال تصريحاتة التلفزيونية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن ناصر الخليفى تجمعه رشوة مع الأمين العام الأسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي عبارة عن شراء فيلا فاخرة من أجل الحصول على حقوق بث دورتين لبطولة كأس العالم.
وأضاف ، أن ناصر الخليفي سيسافر إلى الدوحة من أجل إتمام صفقة الفيلا، متابعا: بين اسبورت حصلت على حقوق بث عام 2022 و2026 و2030 وأيضا ترغب في الحصول على حقوق بث 2034، لافتا إلى أنه في الرابع من ديسمبر 2013، أنشأ ناصر الخليفي شركة عقارية في قطر وتلك الشركة هي التي أتمت شراء الفيلا في نفس الشهر.