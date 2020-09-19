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تعرف على فوائد الفليفلة الحمراء

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:54 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
الفليفلة الحمراء غنية بالاحماض الامينية والقلويات وفلافونيات وصباغ الكاروتين؛و تحتوي الفلفل الاحمر الحار  على الفيتامينات (A/B/C).

لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد دبس الفليفلة الحمراء.

1) تقوي الفليفلة الحمراء الحارة الجهاز العصبي 
2) تزيد من الشهية
3) تعالج الفليفلة الجمراء الحارة عسر الهضم 
4) تعزز الطاقة في الجسم 
5) تساعد على التعرق
6) تحافظ الفليفلة الحمراء الحارة على صحة القلب عن طريق تنشيط الدورة الدموية وتخفيض الدهون والتخفيف من الاصابة بالجلطة الدموية خاصة اذا مزجت مع زيت الزيتون.

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