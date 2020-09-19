تركي آل الشيخ: ‏الوفاء غريزة لا تكتسب.. يا وفاء أنت عملة نادرة في هذا الوقت

وجه تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، رسالة لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وغرَّد تركي أل الشيخ "الوفاء غريزة لا تكتسب .. شيء في الجينات .. تطورها التنشئة والظروف المحيطة .. وتصقلها التجارب .. يا وفاء أنت عملة نادرة في هذا الوقت".
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ووجه اللاعب مؤمن زكريا، الشكر، للمستشار تركي آل الشيخ؛ بعد تخصيصه مبلغ 800 ألف جنيه، للمرة الثانية؛ لاستكمال علاجه في أمريكا .
وقال مؤمن زكريا: (مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله).. أتوجه بالشكر للأخ والصديق، معالي المستشار تركي آل الشيخ؛ لقيامه المستمر بالاطمئنان على صحتي، وتخصيص مبلغ 800 ألف جنيه، للمرة الثانية، لاستكمال علاجي بأمريكا".