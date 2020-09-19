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أخبار العالم

تركي آل الشيخ: ‏الوفاء غريزة لا تكتسب.. يا وفاء أنت عملة نادرة في هذا الوقت

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
وجه تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، رسالة لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

وغرَّد تركي أل الشيخ "‏الوفاء غريزة لا تكتسب .. شيء في الجينات .. تطورها التنشئة والظروف المحيطة .. وتصقلها التجارب .. يا وفاء أنت عملة نادرة في هذا الوقت".

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ووجه اللاعب مؤمن زكريا، الشكر، للمستشار تركي آل الشيخ؛ بعد تخصيصه مبلغ 800 ألف جنيه، للمرة الثانية؛ لاستكمال علاجه في أمريكا .

وقال مؤمن زكريا: (مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله).. أتوجه بالشكر للأخ والصديق، معالي المستشار تركي آل الشيخ؛ لقيامه المستمر بالاطمئنان على صحتي، وتخصيص مبلغ 800 ألف جنيه، للمرة الثانية، لاستكمال علاجي بأمريكا".

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