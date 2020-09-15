تركي آل الشيخ: براجع قراراتي عشرات المرات قبل اتخاذها.. شاهد

وجه تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، رسالة لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وغرَّد تركي أل الشيخ "‏مع التقدم في السن؛ ابتديت أراجع قراراتي عشرات المرات قبل عملها... إلا في الامور التي تتجاوز المنطق... حتى لو على حساب صحتك أو سعادتك... بعدها أتحرك تحركا لا رجعة فيه في أي اتجاه".





ووجه اللاعب مؤمن زكريا ، الشكر ، للمستشار تركي آل الشيخ؛ بعد تخصيصه مبلغ 800 ألف جنيه ، للمرة الثانية؛ لاستكمال علاجه في أمريكا .







