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أخبار البلد

تركي آل الشيخ: براجع قراراتي عشرات المرات قبل اتخاذها.. شاهد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:47 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
وجه تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، رسالة لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

وغرَّد تركي أل الشيخ "‏مع التقدم في السن؛ ابتديت أراجع قراراتي عشرات المرات قبل عملها... إلا في الامور التي تتجاوز المنطق... حتى لو على حساب صحتك أو سعادتك... بعدها أتحرك تحركا لا رجعة فيه في أي اتجاه".

ووجه اللاعب مؤمن زكريا، الشكر، للمستشار تركي آل الشيخ؛ بعد تخصيصه مبلغ 800 ألف جنيه، للمرة الثانية؛ لاستكمال علاجه في أمريكا .


وقال مؤمن زكريا: "( مَنْ لمْ يشْكُر النَّاسَ لَمْ يشْكُر الله).. أتوجه بالشكر للأخ والصديق، معالي المستشار تركي آل الشيخ؛ لقيامه المستمر بالاطمئنان على صحتي، وتخصيص مبلغ 800 ألف جنيه، للمرة الثانية، لاستكمال علاجي بأمريكا".
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