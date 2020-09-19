AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ورش عمل حول المنظومة الإلكترونية الجديدة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقدر جهود ودور الجمعيات العلمية في نشر الثقافة والوعي الضريبي في المجتمع، من خلال الأنشطة المختلفة التى تقوم بها ومنها الندوات وورش العمل.


وقال إن المصلحة ترحب دائمًا بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات العلمية وجميع مؤسسات المجتمع المدنى لنشر الوعى الضريبى، وتقديم كل الدعم لهم.


وأكد الدكتور عرفان فوزي، الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الجمعية مهتمة جدا بهذا الموضوع، وسبق لها عقد ندوات وبرامج تدريبية كثيرة منذ الإعلان عن بدء المنظومة الإلكترونية.


وأضاف أن هذه الورشة سوف يتم تنظيمها أكثر من مرة في الأيام القادمة نظرًا للإقبال الشديد والرغبة في التعرف على كيفية التعامل مع هذه المنظومة الجديدة.


جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدتها الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بالتنسيق والتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية حول المنظومة الإلكترونية الجديدة.


وتناول ثروت عبد الباقي، وكيل وزارة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية، بالشرح كيفية التعامل مع المنظومة في إدخال ضريبة المرتبات، واستعرض في شرح تفصيلي كيفية إدخال نماذج 2 و3 ونموذج 4 مرتبات وكيفية السداد، ثم استعرض نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وهى نماذج 42 و43 و44 و45، كما قام بشرح كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا.


وقام الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، بشرح إقرار ضريبة القيمة المضافة والتعامل مع وظائف الإقرار بمنصة منظومة الإقرار الإلكتروني، وكيفية التعامل مع كل حالات إدخال فواتير الشراء وفواتير البيع.


وتناول "الجيار" بشرح الإطار العام لخطة تطوير المصلحة ومنظومة الفواتير الإلكترونية وأهدافها، والفوائد التي تعود على الممولين، وقام بشرح الدليل التعريفي للمنظومة، وكيفية الاستعداد والتسجيل بمنظومة الفواتير، وكذلك شرح دليل التسجيل.


في سياق متصل، قال الدكتور ماجد أبوتكية، مقرر البرنامج وعضو لجنة التدريب بالجمعية، أن غالبية الحضور من المحاسبين، بالإضافة إلى المحامين وأكثر الحضور من الشباب، وأن هذه الورشة لاقت نجاحًا كبيرا، وهذا واضح من استطلاعات الرأي التي أجريت مع المتدربين، والذين أثنوا على أداء المحاضرين وعلى حسن التنظيم.


من جانبه، أكد الدكتور رابح رتيب، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مثل هذه البرامج لم تكن لتنجح لولا التعاون المثمر والبناء بين مصلحة الضرائب المصرية والجمعية العلمية للتشريع الضريبي، وأن هدفنا ورسالتنا واضحة وهي نشر الوعي والثقافة الضريبية، وقدم الشكر إلى أكاديمية السادات للعلوم الإدارية التي فتحت لنا أبوابها لتنفيذ مثل هذه البرامج المهنية الهامة.


وفى ختام ورشة العمل، تم فتح باب المناقشة والرد على جميع الاستفسارات وحل كل المشاكل المرتبطة بالإقرار الإلكتروني، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتبارا من 2021.. الضرائب تلزم الممولين بتقديم الإقرار إلكترونيا

مستشار وزير المالية: تجربة العفو الضريبي لم تؤت ثمارها

ندوة لمصلحة الضرائب عبر الفيديو كونفرانس للتعريف بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

تحول حقيقي.. الضرائب: تقديم خدمات متطورة عبر التحول الرقمي

الضرائب: نشر 3 أدلة توعية ضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني

ترشيحاتنا

عرض جبار.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4400 جنيه فقط

محمد مكاوى يتعرض لحادث سير مروع..وينشر الصور الأولى بعد نجاته

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

غامرنا بالفيلم وربنا كرمنا.. حسن الرداد يكشف أسباب توقف «توأم روحي».. فيديو

لاعب أسوان بعد الفوز على الزمالك: الجماهير تطالبنا بإفريقيا

قنبلة جديدة.. انتشار فيروس جديد في الصين بسبب تسرب من مصنع اللقاحات

AdvertisementS

«لحقوهم قبل الدخلة».. القصة الكاملة لإحباط زواج طفلين في سوهاج

3 آلاف جنيه للمادة.. عزل أساتذة جامعيين بعين شمس لتسريبهم الامتحانات

صور تفضح طبيبا مصريا فبرك قصة علاجه لدجاجة.. العملية في البرازيل والسبب الحقيقي لعلاجها

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بالسماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات والمعارض

باعوا الامتحانات وابتزوا الطلاب.. حيثيات الإدارية العليا بعزل أساتذة جامعيين بعين شمس

الرئيس يتابعه باستمرار.. توسعة الدائري مشروع عملاق يواجه ٧ تحديات.. تفاصيل

بعد قرار اعتزالها الفن.. شاهد.. داليا إبراهيم ترتدي الحجاب

توفي أثناء الصلاة.. محمود مجدي شاب عشريني سجد ولم يقم في سوهاج

10 و20 جنيها بلاستيك.. تعرف على موعد طبع العملات البلاستيكية

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

التنمية المحلية:25% قيمة التخفيض للتصالح في المدن الجديدة بـ 18محافظة

بعد داليا إبراهيم.. فنانة شهيرة تبدي نيتها في ارتداء الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري

تعرف على تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

بعد فيضانات السودان.. كيف نجت مدينة مروى الملكية وأهراماتها من الغرق؟