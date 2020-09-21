سيناء تعود لأحضان الوطن في عهد الرئيس السيسي.. مشروعات تنموية بالمليارات.. إنشاء 11 تجمعا تنمويا لتوطين السكان بمناطق الحسنة ونخل.. وطفرة بقطاع مياه الشرب للمواطنين

وأوضح ، أنه من بين المشروعات الجارى العمل فيها، محطة تحليه المياه بأبو صقل بالعريش بطاقة 10000 م٣ ي ، ومحطة لتحليه المياه في منطقة السكادرة بالشيخ زويد بطاقة إنتاجية 5000 م٣ /ي..وقال ان قطاع الاسكان الاجتماعي في المحافظة يعتبر علامة بارزة بما تم اتاحته من وحدات سكنية هد، حيث يجري إقامة حي جديد بمنطقة السبيل بالعريش، بإجمالي 89 عمارة وتضم 2136 وحدة سكنية، علي مساحة 90 م2 للوحدة .وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بإنهاء 50 عمارة سكنية، والتي تضم 1200 وحدة سكنية. ، حيث تم توصيل المرافق العامة بالموقع تمهيدا للتسكين ما يزيد عن 1000 أسرة ، والمستهدف من التسكين فى المرحلة الأولى لوحدات الإسكان الاجتماعي فى حى السبيل هم الأهالي المنقولين من مركزى الشيخ زويد ورفح من فئة محدودي الدخل.وأكد اللواء شوشة انه سيتم الانتهاء من التنفيذ المرحلة الاولي من مدينة رفح الجديدة التي تضم 10 آلاف وحدة سكنية، علي مساحة 120 م2 ، إلي جانب إنشاء 400 منزل بدوي، وتتضمن المدينة الجديدة خدمات مركزية وفرعية بها محلات تجارية وحضانات ومدارس.كما تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي فى المساعيد بنسبة 80 % ، وسيتم الانتهاء منها تزامنا مع شركة المياه مع نهاية العام المالي الحالي 2109 / 2020م منتصف .. على أن يتم الانتهاء من توصيل الغاز الى باقى مناطق المدينة تباعا .كما يجرى العمل في إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة المقرر إقامته فى المساعيد بالعريش والذي يشمل إقامة عدد من المشروعات والورش الصناعية الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة وتقديم تيسيرات لتشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات. وسيتم توفير المرافق والخدمات المطلوبة للمنطقة.وكذلك المنطقة الصناعية فى بئر العبد التى تم طرحها على كافة المستثمرين بالضوابط والاشتراطات والتيسيرات المقررة،، لافتا إلى أنه من المشروعات المخطط الترويج لإقامتها فى المنطقة الصناعية فى بئر العبد صناعة الأثاث المنزلى، نظرا لرخص ثمن ألواح MDF وبالتالى فإنه ينافس بشكل كبير الأثاث النمطى (من الخشب الطبيعي)، وفكرة المشروع هى استخدام التطور فى صناعة المشتقات وبدائل الخشب الطبيعى والماكينات الحديثة فى خدمة صناعة الأثاث.وقال المهندس ناجي ابراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء ،انه تم الانتهاء من شبكة مياه كاملة لقرية الروضة ببئر العبد ، بطول 14 كيلو مترا ، علاوة علي تنفيذ خزان ارضي سعة 1000 م٣ و الانتهاء من شبكة طرق داخل القرية بطول 6 كيلو متر .كما تم الانتهاء من خطة رفع كفاءة جميع مساكن قرية الروضة وتوابعها، بعدد 538 منزل، بينها 375 بالقرية الأم ، و 163 فى التوابع السكنية للقرية ، إضافة ل 51 منزل آيلة للسقوط تم إزالته، وإنشائها بالكامل من جديد ،.كما يجرى إنشاء مركز شباب متكامل ، بتكلفة 7.5 مليون جنيه، وتم تطويره بالكامل وإضافة مقرات تقدم كل أوجه الخدمة الرياضية والترفيهية لشباب القرية.كما سيتم تسليم المنتفعين من مناطق ولفت الي انه تم إنشاء 11 تجمع تنموي وزراعي بمركزي الحسنة ونخل، ويجري التجهر لتوزيعها علي المنتفعين، وذلك باستلام المزرعة والمنزل لكل منتفع ، لتنفيذ سياسة التوطين للسكان من مختلف محافظات مصر، وذلك بعد تقدم أعداد كبيرة للحصول علي منزل ومزرعة بمشروع التجمعات التنموية بسيناء ، بما يحقق سياسة إعادة توزيع وتوطين السكان في عدة مناطق في سيناء.وقال المهندس محمد رضوان، مدير مديرية الإسكان بالحافظة، ان من بين المشروعات المخطط افتتاحها سوق الجملة غرب مدينة العريش، بتكلفة 167 مليون جنيه لحل مشكلة السوق القديم لخدمة الأهالي والتجار، وتوفير كافة احتياجات المحافظة من الخضروات والفواكه، وذلك ضمن المشروعات الخدمية للمواطنين بالمحافظة .وأكد ، بأن السوق سيحدث طفرة تغيير كبيرة فى المحافظة وذلك بإيجاد وسائل لحفظ الخضروات والفاكهة.وقال الدكتور طارق كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير مبني المستشفي ، والتي تشمل تطوير كافة الأقسام الخاصة بالمستشفى " استقبال وطوارئ- علاج طبيعي – حروق- أقسام خدمية معاونة – أشعة – صيدلية - وقسطرة القلب – رنين مغناطيسي – قسم النسا والتوليد". كما تم تطوير غرفة الفرم النفايات بالمستشفى .وأضاف أنه سيتم استحداث مبنى الغسيل الكلوى ، ليضم 60 ماكينة غسيل كلوي وباقي الخدمات المساندة لضمان حصول مرضي الفشل الكلوي علي حقهم في الجلسات الأسبوعية .وقال العميد ماجد محمد احمد رءيس مدينة العريش انه تم الانتهاء من مشروع تطوير مدينة العريش، والبدارة تطوير 5 ميادين رئيسية، وهي الساعة والقاهرة والنصر والعتلاوي والفواخرية، وسيتم إعادة تخطيط ميدان الرفاعي الرئيسي بوسط العاصمة، والعمل علي تطويره مرة أخري.من جابنه قال المهندس احمد عبد الحليم، ناءب رئيس مدينة الحسنة انه تم الانتهاء من مراحل بناء محطة تحليه مياه الابار بقرية القسيمة للعمل على رفع معدل الضخ اليومى وصولا لـ( 500) متر مكعب لتغطية احتياجات القرية والتجمعات المجاورة ، والانتهاء إنشاء محطة تحلية مياه الأبار بمدينة الحسنة علي مساحة أوسع ليصبح إجمالي الإنتاج اليومي (1500) متر م3\ي لمواكبة الزيادة السكانية وتغطيه برامج المياه بالمدينة والقرى التابعة للمركز، .وأضاف الدكتور محمد هجرس رءيس مدينة الشيخ زويد ، انه تم الإنتهاء من مشروع خط كهرباء لمدينة الشيخ زويد بجهد 22 كيلو فولت، حيث سيعمل ذلك علي إنهاء مشكلة الكهرباء في المدينة والأحياء التابعة لها ويحقق للأسر احتياجاتها من المياه عن طريق محطات التحلية التي تعتمد في تشغيلها علي الكهرباء.اقرأ ايضا: