AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثون للجري بمحمية وادي دجلة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:26 م
ماراثون للجري بمحمية
ماراثون للجري بمحمية وادي دجلة
Advertisements
عبدالله هشام
نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضية، ماراثون للجري بمنطقة محمية وادي دجلة بالمعادي والذي يأتي ضمن الأحداث التي تنظمها الاداره العامه للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

حيث شمل الماراثون ٣ ﺳﺒﺎﻗﺎت ﻟﻠﺠﺮي، مسافة ٢١ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮا، و١٠ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮات، و٥ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮات بالتعاون مع ااﻟﻤﺼﺮي ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى والتي شارك فيها حوالي ٤٠٠ متسابق.

حضر الماراثون اندريه باران السفير الفرنسي بمصر، بول جارنييه السفير السويسري بمصر، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية ونائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية بالإضافة الى ٢٧ جنسية من الجاليات الأجنبية القيمة في مصر.
وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثون للجري بمحمية وادي دجلة
وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثون للجري بمحمية وادي دجلة
وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثون للجري بمحمية وادي دجلة
وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثون للجري بمحمية وادي دجلة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة 500 شاب وفتاة.. انطلاق ماراثون للدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك" بالشرقية

ترشيحاتنا

جميل راتب.. قاطعه الأهل فعمل شيال خضار وقهوجي في باريس

قنبلة جديدة.. انتشار فيروس جديد في الصين بسبب تسرب من مصنع اللقاحات

في ذكرى رحيل جميل راتب.. تعرف على جنسيته وديانته الحقيقية

«لحقوهم قبل الدخلة».. القصة الكاملة لإحباط زواج طفلين في سوهاج

الكاف يهنئ النادي الأهلي بلقب الدوري الـ 42.. ويصفه بـ العملاق المصري

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

صور جديدة من حفل خطوبة ابنة ماجد المصري.. شاهد

بـ الفسفورى المكشوف.. زوجة راغب علامة تثير الجدل فى أحدث ظهورلها