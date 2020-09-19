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فن

أحمد صلاح حسنى: مبروك فوز النسر الأحمر بـ لقب الدوري العام رقم ٤٢

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
هنأ الفنان أحمد صلاح حسنى النادي الاهلي وجماهيره؛ بعد الفوز رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة  ال 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة  28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد صلاح حسنى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر: "مبروك فوز النسر الاحمر باللقب .. مبروك لقب الدوري العام رقم ٤٢ .. مبروك 💪  #الاهلي_بطل_الدوري_٤٢".

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جاء تتويج الأهلي بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.

ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.

وسيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له
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