غدًا.. فصل الكهرباء عن عدة محولات بحامول كفر الشيخ لمدة 8 ساعات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، اليوم، فصل التيار الكهربائي غدًا، الأحد، عن محولات (58- 59 - 60) الخاشعة.





وأوضح البيان الإعلامي، أن فصل الكهرباء سيتم من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 3 ظهرًا لتحسين أداء موصلات الجهد المتوسط.



