غدًا.. فصل الكهرباء عن عدة محولات بحامول كفر الشيخ لمدة 8 ساعات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، اليوم، فصل التيار الكهربائي غدًا، الأحد، عن محولات (58- 59 - 60) الخاشعة.
وأوضح البيان الإعلامي، أن فصل الكهرباء سيتم من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 3 ظهرًا لتحسين أداء موصلات الجهد المتوسط.
ويبذل قطاع كهرباء كفر الشيخ، جهدًا كبيرًا، في أعمال رفع كفاءة جهد الشبكة، واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتحت إشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، بتكلفة مالية 3 ملايين و13 ألف جنيه.