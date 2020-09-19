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أخبار البلد

السيسي يتسلم رسالة دعم من الكونغو الديمقراطية لموقف مصر في قضية سد النهضة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:15 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، "جان كابونجو"، مستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي سلمه رسالة من الرئيس "تشيسكيدي"، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وسفيرة الكونغو الديمقراطية لدى القاهرة.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرسالة تضمنت الإعراب عن دعم الكونغو الديمقراطية لمحددات الموقف المصري تجاه التعامل مع قضية سد النهضة، وكذلك التطلع لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر، والاستفادة من خبرتها في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى. 

وأعرب الرئيس السيسي، من جانبه عن التقدير لموقف الكونغو الديمقراطية المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات مياه النيل، مؤكدًا أن يد مصر ممدودة للكونغو الديمقراطية ولكل دول القارة للتعاون والبناء والتنمية والسلام، من أجل شحذ الإمكانات الضخمة والموارد الغنية التي تزخر بها الكونغو وجميع الدول الأفريقية الصديقة بهدف تنميتها واستغلالها على النحو الاقتصادي الأمثل لصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب الدول الأفريقية. 

كما أكد الرئيس، اعتزاز مصر بعلاقات التعاون المتميزة مع الكونغو الديمقراطية في شتى المجالات، والحرص على دعم الكونغو الديمقراطية في المجالات التنموية والفنية المختلفة، مع العمل علي زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين بالتوازي مع العلاقات السياسية المتميزة بينهما، مطالبًا سيادته بنقل تحياته لأخيه الرئيس فيلكس تشيسكيدي.

ونقل كابونجو أيضا، إشادة الرئيس الكونغولي بالمواقف المصرية المساندة للكونغو الديمقراطية في جميع المحافل الدولية والإقليمية، والمساعدات المختلفة التي تقدمها مصر، وآخرها قافلة المساعدات الطبية والدوائية التي تم إرسالها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بالكونجو.
السيسي يتسلم رسالة دعم من الكونغو الديمقراطية لموقف مصر في قضية سد النهضة
السيسي يتسلم رسالة دعم من الكونغو الديمقراطية لموقف مصر في قضية سد النهضة
السيسي يتسلم رسالة دعم من الكونغو الديمقراطية لموقف مصر في قضية سد النهضة
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