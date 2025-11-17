وفاة شخص وإصابة 8 في تصادم ميكروباص بعمود إنارة بالأقصر

شهدت قرية الدبابية التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر حادثا مروريا اليوم الاثنين عقب انقلاب ميكروباص يقل عددا من الركاب بعد اصطدامه بعمود إنارة على جانب الطريق، ما أسفر عن مصرع شخص في الحال وإصابة ثمانية آخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وجروح متفرقة.

تلقى مدير امن الاقصر اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقع اصطدام سياره ميكروباص فى عمود انارة امام قرية الدبابية.

وتحركت على الفور فرق الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بعشر سيارات إسعاف لتأمين عملية نقل المصابين ونقل المتوفى، إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، بينما جرى التحفظ على الجثمان بالمشرحة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق