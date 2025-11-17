أوقاف أسيوط تنظم 21 مجلس فقه بالمساجد الكبرى ضمن فعاليات المدرسة العلمية

نظمت مديرية أوقاف أسيوط21 مجلس فقه بالمساجد الكبرى على مستوى جميع الإدارات، وذلك ضمن فعاليات المدرسة العلمية التي تواصل المديرية تنفيذها بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي للأئمة ورواد المساجد، وترسيخ الفهم الوسطي المستنير للفقه الإسلامي.

يأتي ذلك بتوجيهات من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تحظى المدرسة العلمية بمتابعة ورعاية الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وإشراف الشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير الدعوة والمراكز الثقافية، ومتابعة الشيخ أحمد كمال علي رئيس قسم الإرشاد الديني ونشر الدعوة، لضمان انتظام المجالس وتقديم محتوى علمي متميز.

نشر العلوم الشرعية وتعزيز الوعي الديني الرشيد

وأكد الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، على ان هذه المجالس في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر العلوم الشرعية وتعزيز الوعي الديني الرشيد، حيث يقدّم الدروس نخبة من علماء الوزارة من حملة الماجستير والدكتوراه، والأئمة المتميزين الذين يتناولون أهم القضايا الفقهية، ويقدّمون شرحًا علميًا رصينًا يربط بين النصوص الشرعية وواقع الناس وحاجاتهم اليومية.

وأشار الى ان المجالس شهدت إقبالًا كبيرًا من المصلين وطلاب العلم، نظرًا لما تقدمه من محتوى علمي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويعمل على توضيح المسائل الخلافية وبيان الراجح منها بالدليل، بما يسهم في نشر الوعي الصحيح ومواجهة الأفكار المغلوطة.

ونوه وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط الى استمرار دعم المدرسة العلمية وتكثيف الدروس المتخصصة خلال الفترة المقبلة، بما يحقق رسالتها في نشر العلم الشرعي الصحيح وبناء الوعي الديني المستنير في مختلف إدارات المحافظة.