محافظ أسيوط: إزالة التعديات والحواجز الحديدية من الشوارع لإعادة الانضباط المروري

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على مواصلة جهود إزالة جميع الإشغالات والتعديات على حرم الطرق بالمراكز والأحياء، بهدف استعادة الانضباط لشوارع المحافظة وضمان السيولة المرورية، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

حملات مكثفة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لحي شرق، برئاسة أبو العيون إبراهيم، نفذت حملات مكثفة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية وأي تعديات على الطريق العام، خاصة تلك التي تعوق حركة السيارات والمواطنين، وشارك في الحملات محمد إسماعيل وشريف وصفي، نائبا رئيس الحي، بالإضافة إلى مسئولي قسم الإشغالات، باستخدام المعدات الثقيلة وسيارات الحملات الميكانيكية، حيث تم إزالة الحواجز الحديدية والبلدورات وإشغالات الطريق بتفرعات شارع النميس، مع التنبيه بعدم إعادة إشغال الطريق مرة أخرى.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق المستمر بين رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المرافق وشرطة المرافق لتنفيذ المزيد من الحملات، موضحًا أن الهدف هو تسهيل حركة النقل والمرور للمواطنين والمركبات، واستعادة المظهر الحضاري للشوارع، مع الالتزام الكامل بالصرامة في التعامل مع المخالفات دون تهاون.

وفي سياق تعزيز التواصل مع المواطنين، خصصت محافظة أسيوط عدة خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى على أرقام (114)، أو عبر الأرقام الأرضية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على رقم (16528). وأكد المحافظ أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات والتعامل معها فورًا.