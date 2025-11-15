قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: الأتوبيس المتنقل لمكتبة مصر العامة بالمحافظة ينشر المعرفة في القرى والمراكز

إيهاب عمر

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن مكتبة مصر العامة فرع أسيوط تواصل تنفيذ رسالتها الثقافية والمعرفية داخل مدارس وقرى المحافظة، من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف طلاب المدارس وتعمل على دعم الحركة الثقافية بالمراكز والقرى.

 تنظيم رحلات مدرسية منتظمة لاستقبال الطلاب داخل المكتبة

وأشار المحافظ إلى أن فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير المكتبة حققت خلال الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا عبر تنظيم رحلات مدرسية منتظمة لاستقبال الطلاب داخل المكتبة وتعريفهم بأقسامها المختلفة، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع، كما تعمل المكتبة على الوصول إلى القرى والمدارس النائية من خلال برنامج “المكتبة المتنقلة” وهو أتوبيس مجهز يقدم خدمات المكتبة في الأماكن البعيدة لتسهيل وصول الثقافة والمعرفة إلى أكبر عدد من الطلاب.

تشجيع القراءة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة لتعزيز الوعي وتشجيع القراءة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المكتبة وفريق العمل على تقديم مبادرات مبتكرة تخدم العملية التعليمية والثقافية.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا استمرار التعاون بين مكتبة مصر العامة ومديرية التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني لمد مظلة الأنشطة الثقافية إلى أكبر عدد من الطلاب داخل قرى ومراكز أسيوط، تحقيقًا لرؤية الدولة في نشر الثقافة والمعرفة بين النشء والشباب.

