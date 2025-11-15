محافظ أسيوط يتابع أعمال توسعة طريق الضغط العالي بديروط

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار الجهود التنفيذية لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف المراكز والأحياء، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية، موضحًا أن قطاع الطرق يعد أحد أهم ركائز البنية الأساسية التي تحظى باهتمام الدولة، خاصة ما يتعلق بالمحاور الحيوية والشوارع الرئيسية التي تدعم الاستثمار والتنمية وتساهم في تحسين جودة الحياة.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة سوزان محمد راضي تتابع يوميًا أعمال التوسعة الجاري تنفيذها بطريق الضغط العالي، الذي يمتد بطول 12 كيلومترًا وعرض 12 مترًا، بدءًا من الطريق الصحراوي الغربي وحتى قرية نجع خضر. وتأتي هذه الأعمال ضمن المرحلة التمهيدية لتجهيز الطريق للرصف، وتشمل عمليات التسوية ووضع التربة الزلطية تمهيدًا لرفع كفاءته وتسهيل حركة المركبات.

وتجري الأعمال تحت إشراف نائب رئيس المركز شعبان محيي الدين حسني، وبمتابعة كل من رئيس الوحدة المحلية بدشلوط، ورئيس وحدة صنبو، ورئيس وحدة الكودية، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المحددة

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة معدلات التنفيذ بشكل يومي، لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المحددة لجميع مراحل العمل، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية لرفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية بما يخدم المواطنين ويسهم في دفع عجلة التنمية.