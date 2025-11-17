أسيوط.. قافلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز العرائس

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قافلة المساعدات الإنسانية وتجهيز العرائس لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار دعم الجهود المجتمعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.

حضر الفعاليات كل من الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان، والشيماء عبد المعطى وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية "البر والتقوى"، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، كما شاركت في المتابعة عزة عبد السلام مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية.

المستفيدات من الفتيات المقبلات على الزواج

وضمت القافلة مجموعة من المستلزمات الأساسية، من أجهزة تجهيز العرائس والمراتب والبطاطين والاثاث، إلى جانب كميات من اللحوم والأدوية والمواد الغذائية، حيث تم اصطفافها في سيارات متخصصة أمام ديوان عام المحافظة تمهيدًا لتوزيعها على المستفيدات من الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية.

إدخال البهجة على قلوب الفتيات

وخلال جولته، حرص محافظ أسيوط على تهنئة العرائس بقرب موعد زفافهن، مؤكدًا سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي تهدف إلى إدخال البهجة على قلوب الفتيات ودعمهن في بداية حياتهن الأسرية.

وأشاد بدور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية إشراك المجتمع المدني في دعم رؤية مصر 2030.

كما أشاد المحافظ بالمبادرات المجتمعية التي تستهدف الفئات المستحقة، والتي تشمل تقديم الأدوية والمعدات الطبية، وأدوات الجراحة، والكراسي المتحركة، والمواد الغذائية، إلى جانب تجهيز العرائس بالكامل. وأكد أن جميع المساعدات تخضع لإشراف كامل لضمان وصولها إلى مستحقيها وفق الضوابط والاحتياجات الفعلية، مع التأكد من صلاحية وجودة ما يتم تقديمه.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار المحافظة في دعم المشروعات التنموية وتوفير فرص عمل لأبنائها، إضافة إلى مواصلة تقديم الدعم المتكامل للأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.