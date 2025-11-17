قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق
بعد بلاغ أميرة الذهب.. القانون يلاحق مروجي الفيديوهات المفبركة بالحبس والغرامة
توفوا في الحال..جهود مكثفة لضبط سيارة اصطدمت بـ3 تلاميذ بينهم شقيقين بأسيوط
الزراعة تستعد للموسم الشتوى.. إجراءات مشددة لعدم التلاعب بالأسمدة وتوزيع تقاوى القمح مبكرا
بينهم شقيقان.. مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة بأسيوط
مجلس الأمن يصوت على خطة ترامب لنشر قوة دولية في غزة
إعلام إسرائيلي: الطريق ممهد لقبول المقترح الأمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة
أخبار العالم

أ ش أ

 أعلن المركز القومي الصيني لرصد الزلازل، أن زلزالا شدته 4ر4 درجة بمقياس ريختر ضرب، اليوم الاثنين، إقليم شينجيانج، الذي يقع شمال غرب الصين.


وذكر المركز الصيني- في معرض تدوينة نشرها، اليوم، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بهذا الشأن- أنه تم رصد هذا الزلزال عند خط عرض 82ر35 درجة شمالا، وخط طول 12ر77 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات، واصفاً هذا العمق بأنه من الأعماق "الضحلة"، التي توصف بوجه عام بأنها أكثر خطورة؛ لأن موجاتها الزلزالية تكون قريبة من سطح الأرض، وأن ذلك يتسبب في حدوث هزات أرضية قوية ربما تؤدي إلى أضرار مادية وخسائر بشرية.


ومع ذلك، لم ترد أي تقارير حتى الآن تشر إلى وقوع أضرار من جراء زلزال اليوم. 


وأشار المركز القومي الصيني لرصد الزلازل، إلى أن موقع الصين الجغرافي يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر؛ لأنها تقع بين حزامين زلزالين كبيرين؛ هما الحزام الزلزالي بالمحيط الهادي والحزام الزلزالي بالمحيط الهندي.

