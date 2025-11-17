زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين

أعلن المركز القومي الصيني لرصد الزلازل، أن زلزالا شدته 4ر4 درجة بمقياس ريختر ضرب، اليوم الاثنين، إقليم شينجيانج، الذي يقع شمال غرب الصين.



وذكر المركز الصيني- في معرض تدوينة نشرها، اليوم، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بهذا الشأن- أنه تم رصد هذا الزلزال عند خط عرض 82ر35 درجة شمالا، وخط طول 12ر77 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات، واصفاً هذا العمق بأنه من الأعماق "الضحلة"، التي توصف بوجه عام بأنها أكثر خطورة؛ لأن موجاتها الزلزالية تكون قريبة من سطح الأرض، وأن ذلك يتسبب في حدوث هزات أرضية قوية ربما تؤدي إلى أضرار مادية وخسائر بشرية.



ومع ذلك، لم ترد أي تقارير حتى الآن تشر إلى وقوع أضرار من جراء زلزال اليوم.



وأشار المركز القومي الصيني لرصد الزلازل، إلى أن موقع الصين الجغرافي يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر؛ لأنها تقع بين حزامين زلزالين كبيرين؛ هما الحزام الزلزالي بالمحيط الهادي والحزام الزلزالي بالمحيط الهندي.