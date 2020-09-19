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توك شو

منظمة الصحة العالمية: لا ننصح الأطفال ذات 5 أعوام بارتداء الكمامة.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال دكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية ورئيس الاتحاد العالمي للكبد سابقا، إن منظمة الصحة العالمية لا تنصح بارتداء الكمامة للأطفال الأقل من 5 أعوام .
 
وأضاف جمال عصمت، عبر سكايب في برنامج"صباحك مصري" المذاع علي فضائية"إم بي سي مصر 2"، أنه  مع بداية العام الدراسي، يجب على الأطفال ما فوق 5 أعوام يرتدون الكمامة داخل الفصل، وعدم ارتدائها  تلك الكمامة أثناء الأنشطة الرياضية في الفناء المدرسي وخاصة  عند بذل مجهود. 

وأشار"عصمت"، إلي أن يجب على مديري المدارس التأكد من عدم كثافة الطلاب بالفصول، منوها إلى أنه يجب الإلتزام بالتباعد، إضافة إلى منع التقبيل والعناق والسلام، متابعا أن إصابة الأطفال قليلة نسبة ما، وحتي عند الطفل للإصابة تكون بصورة بسيطة، ولكن الخوف من نشر الأطفال للعدوي داخل بيوتهم وعائلتهم.

وأكد أنه لا مانع من الرجوع إلى المدارس، ولكن بتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي، من أبرز أسباب انتشار الفيروس عدم التهوية مع أعداد كبيرة من الطلبة في مكان واحد.

وأوضح أن الكمامة الطبية أحكم من الكمامة العادية، حتي وإن كانت عادية أو عبارة عن قطعة قماش تكون حماية  للشخص .
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