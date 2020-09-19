لعدم انتقالها للإنسان.. انطلاق حملة تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية بالفيوم

قال اللواء محمد عقل، مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، إن مرض الحمى القلاعية ضمن الأمراض المشتركة التى تنتقل من الإنسان إلى الحيوان أو من الحيوان إلى الإنسان، مشيرا إلى أنه تم البدء فى الحملة القومية الثانية بالنسبة لهذا المرض.





وأضاف "عقل" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم البدء بإحضار الأجهزة والأدوية المعاونة وجميع مستلزمات التحصيل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى القاهرة، موضحا أنه تم البدء على توزيعها على مستوى كل 92 وحدة الموجودين فى الـ7 مراكز التابعة للفيوم.





وتابع أن كل وحد\ة من الوحدات تقوم بتجهيز الأطقم الطبية البيطرية الخاصة بها، والتى تجوب شوارع ومدن الفيوم من باب إلى باب أو أى مكان لتجمع الحيوانات.





وأكد أن كل تلك المجاوبة للتحصين والترقيم والتقصى والترصد للأمراض الوبائية، مشيرا إلى أن الغرض منها هى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.





وأفاد أنه تم بدء الحملة من اليوم ولمدة شهر وممتدة ل15 يوم، حتى الإنتهاء من تعداد الحيوانات، حوالى 120 كأبقار و72 كجاموس و58 ألف أغنام وحوالى 28 ألف ماعز، أى أنها تستهدف الأبقار والجاموس والماعز.



