قريبا إطلاق هاتف +Moto E7 .. تعرف على السعر والمواصفات

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيأتي هاتف Moto E7 Plus، بشاشة من نوع LCD ، بقياس 6.5 بوصة، تبلغ دقتها 1600 × 720 بكسل، والتي ستكون مزودة بكاميرا سيلفي ضمن قطع أعلى منتصف الشاشة والتي ستأتي بدقة 8 ميجابكسل.

وعلى ظهر الجهاز، سيأتي هاتف Moto E7 Plus، بكاميرا خلفية في إعداد مربع الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مزودة برؤية ليلية، والتي سيتم ربطها بمستشعر عمق 2 ميجابكسل، ويوجد أسفل نظام الكاميرات قارئ بصمات الأصابع للمصادقة البيومترية.

وفي الإطار الأيمن من هاتف E7 Plus، يوجد مفتاح التشغيل ومفتاح الصوت، إلى جانب المفتاح الثالث الذي قد يكون زرًا مخصصًا لمساعد Google، وسوف يزن الهاتف الذكي 200 جرام، وسيتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي سيتم شحنها عبر منفذ microUSB حتى 10 واط.

وسيعمل هاتف موتورولا Moto E7 Plus، بنظام التشغيل أندرويد 10، وكما سيعمل بواسطة معالج من نوع Snapdragon 460، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وسيأتي هاتف Moto E7 Plus، بمنفذ سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر، وسيتوفر في خيارين للألوان على الأقل، وأشارت بعض التسريبات أن سعر هذا الإصدار سيبلغ حوالي 149 يورو في أوروبا (أي ما يعادل 2,781 جنيها مصريا).

Get ready for the #UltimateCamera experience. With all-new #motoe7plus you can take your smartphone photography to the next level, even in low light. Launching 23rd September, 12 pm on @Flipkart! https://t.co/OYb654M9N2 pic.twitter.com/GVHnOTC9D1