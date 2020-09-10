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تكنولوجيا

موتورولا تطلق هاتفا جديدا سعره ٢٢ ألف جنيه.. تعرف عليه.. صور

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
هاتف Razr 5G
هاتف Razr 5G
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة موتورولا Motorola، عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي والمسمى Razr 5G، وكما يوحي الاسم فهو يأتي خليفة إصدار العام الماضي والمعروف باسم Razr ، وهو يجمع ما بين أحدث تقنيات الشاشات القابلة للطي مع مجموعة من مواصفات الإصدار السابق.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحاكي تصميم الجيل الجديد من هواتف موتورولا القابلة للطي بشكل صدفي، نفس التصميم السابق فلم يتغير كثيرا عن نسخته الأولى، حيث يأتي بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.2 بوصة، وبدقة 876 × 2142 بيكسل، بأبعاد 21.9:9، بالإضافة إلى شاشة خارجية Quick View، بقياس 2.7 بوصة، وبدقة 800 × 600، وبكثافة 370 بكسل، مخصصة للإشعارات.


وتعمل المزيد من التطبيقات الآن مع الشاشة الخارجية، مثل الكاميرا والرسائل والآلة الحاسبة و Google Keep و Google News و Google Home و YouTube، والتي تعمل بشكل إتراضي مع إعدادات هاتف Razr 5G، ومع ذلك، يمكنك منح الإذن يدويًا لأي تطبيق يقوم بعمله على الشاشة الخارجية والتي تدعم الآن التنقل بالإيماءات أيضًا.
Motorola Razr 5G in Liquid Mercury

ويدعم هاتف Motorola Razr، شبكات الجيل الخامس 5G، لمزيد من الأداء وسرعات أعلى لبيانات الهاتف المحمول، وذلك بفضل معالج من نوع Snapdragon 765G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة صول عشوائي رام بسة 8 ججابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 156 جيجابايت.

ويقدم هاتف Razr 5G، تصميما مقاوما لماء ويحتوي على بطارية بسعة 2800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 15 واط، إلى جانب قارئ بصمات الأصابع مثبت عى ظهر الجهاز.
Motorola Razr 5G in Blush Gold

ويمتلك هاتف Razr 5G، كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية أحادية تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، مع تركيز تلقائي من خلال الليزر و مستشعر ToF، ويمكن استخدام الكاميرا الرئيسية ككاميرا للسيلفي عند طي الهاتف. 

وسيتوفر هاتف Razr 5G، في الصين وأسواق أوروبية محددة في ثلاثة ألوان هى الرمادي الداكن، والضي والدهبي، وسيتوفر فيالولايات المتدة عبر متجر أمازن والمتجر السمي للشركة عل الإنترنت بسعريعادل .399 دولار (أي ما يعادل 22,077 جنيها مصريا). 
Motorola Razr 5G is official with Snapdragon 765G, 48 MP camera
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