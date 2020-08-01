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تكنولوجيا

تسريبات تكشف بعض مواصفات هاتف Moto G9 Plus القادم من موتورولا

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:01 م
هاتف موتورولا
هاتف موتورولا
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة موتورولا Motorola، للكشف عن هاتف جديد ضمن فئة الهواتف المتوسطة، والذي يطلق عليه اسم Moto G9 Plus، حيث من المتوقع أن تعلن عنه قريبا.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، رصد هاتف Moto G9 Plus المرتقب من موتورولا، في قاعدة بيانات TUV Rheinland، والتي كشفت عن قدوم الهاتف ببطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.


وقد تم رصد نفس الهاتف والذي يحمل طراز رقم XT2087-1 في قاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية، والتي كشف العديد من مواصفات هاتف الفئة المتوسطة القادم من موتورولا Moto G9 Plus.

وسيأتي هاتف KG9 Plus مزودًا بشبكة واي فاي Wi-Fi مزدوجة النطاق، وسيحتوي أيضًا على دعم راديو FM، وبطارية 4،700 مللي أمبير في الساعة تحمل رقم طراز MG50.

و ظهر الهاتف أيضًا في قائمة متجر للبيع بالتجزئة إسباني، والذي كشف عن سعر هاتف Moto G9 Plus، والذي من المتوقع أن يأتي مقابل سعر 277 يورو للإصدار الذي يأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

جدير بالذكر أن بعض التقارير أشارت إلى أن شركة موتورلا تعتزم إطلاق هاتف جديد ضمن  سلسلة (G)، ويسمى Moto G9 Play، والتي أظهرت أن الهاتف سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.
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