تسريبات تكشف عن مواصفات وسعر Motorola Razr 5G.. صور

كشفت تسريبات جديدة عن أحدث مواصفات عن أيقونة موتورولا الجديدة Motorola Razr 5G، والذى يأتى بتحسينات عدة عن شقيقه السابق، ليصبح الهاتف شبه متكامل فى ميزاته لتقديم أفضل تجربة إستخدام، بعدما تعثر الإصدار السابق فى تحقيق أى نجاحات ملموسة منذ طرحه بالأسواق.

وبحسب موقع فون آرينا التقني، يأتى Motorola Razr 5G بشاشة رئيسية قياس 6.7 بوصة، بالإضافة لشاشة خارجية صغيرة لقراءة الرسائل ومعرفة المتصل عبرها.





كما جاء قارئ بصمة الإصبع فى ظهر الجهاز، وحصل Motorola Razr 5G على تحسين فى المعالج الذى أصبح Snapdragon 765، وذاكرة وصول عشوائى سعتي 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتي 128 و 256 جيجابايت.





ومن ناحية التصوير يمتلك Motorola Razr 5G كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 و 5 ميجابيكسل لتوفير أفضل دقة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.



