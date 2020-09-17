AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسعر منخفض.. موتورولا تطلق هاتف Moto G9 Play قريبا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
هاتف موتورولا
هاتف موتورولا
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أطلقت موتورولا Motorola، ثلاثة هواتف ذكية جديدة ضمن فئة الهواتف المتوسطة، بعد الإعلان عنهم في كلا من البرازيل والهند.

وحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر هاتف Moto G9 Play، في المملكة المتحدة مقابل سعر 170 يورو (أي ما يعادل 3.168 جنيه مصريا)، ويتوفر بفس السعر أيضًا ي كلا من ألمانيا وهولندا وبلجيكا.

وسيتوفر هاتف Moto G9 Plus، قريبا فيالأسواق الأوربية على الرغم من عدم الإعلان عن سعر الجهاز، ومن المتوقع أن يكونأقل من 350 يورو، وهو نفس سعر النسة الأحدث مه Moto G 5G.

Motorola G9 Play comes to Europe at £160/€170, Moto G9 Plus and E7 Plus will follow soon

وهاتف Moto G9 Play يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع  IPS LCD ، وبجودة +HD، ونقاء 1600 by 720  ، بالإضافة غلى مستشعر للبصمة مثبت على ظهر الهاتف. 

ويضم هاتف Moto G9 Play ثلاث كاميرات خلفية الأساسية بمستشعر دقة 48 ميجا بيكسل، والثانية بعدسة macro بدقة 2 ميجا بيكسل، والثالثة بمستشعر للعمق وبدقة 2 ميجا بيكسل أيضا، أما كاميرا السيلفى فتأتى بدقة 8 ميجا بيكسل.  

ويحتوى هاتف Moto G9 Play على معالج من نوع كوالكوم Snapdragon 662 بمساحة داخلية 64 جيجا بايت قابلة للتوسعة من خلال بطاقة microSD، و ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام. 

وجاءت بطارية هاتف Moto G9 Play بقدرة 5000 مللى أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع سعة 20 واط، ويحتوى الهاتف على منفذ شحن من نوع  USB-C ، ومع دعم لتقنية NFC .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا وبالصور| وان بلس تطلق هاتف OnePlus Nord بـ 6 كاميرات.. سعره ومواصفاته

رسميا.. أوبو تطلق هاتف Oppo A72 5G.. سعر ومواصفات.. صور

ببطارية 5000 مللي أمبير وكاميرا مزدوجة.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Moto E7 Plus

منها هاتف Oppo K7 5G بـ 2000 جنيه.. أرخص هواتف أوبو في 2020

ببطارية 5000 مل أمبير وسعر رخيص.. موتورولا تطلق هاتف Moto G9 Play رسميا

رسميا.. إل جي تطلق هاتف LG Q92 5G.. سعر ومواصفات

ترشيحاتنا

لا قدرة على تحمل سخافات الآخرين| رسالة غامضة من تركي آل الشيخ..شاهد

أخبار التوك شو.. أحمد موسى ينفعل على الهواء: اللي هيقرب هندفنه.. وزير التعليم يعلن خبرا سارا للمعلمين.. ومرتضى منصور يحسم الجدل: فيريرا مديرا فنيا للزمالك

كوت لامع.. هند صبرى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

مجلس الأهلي يضرب بقوة.. قرارات نارية وشركة للكرة واحتفالية بـ لقب القرن

تركي آل الشيخ يهاجم إدارة الأهلي ويتهمها بالتسبب في إصابات لاعبي الفريق

أحمد موسى ينفعل على الهواء: اللي هيقرب هندفنه| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

في عيد ميلاده.. تعرف على الحمية الغذائية لـ محمد إمام وأبرز إطلالاته في الصيف