بسعر منخفض.. موتورولا تطلق هاتف Moto G9 Play قريبا

أطلقت موتورولا Motorola، ثلاثة هواتف ذكية جديدة ضمن فئة الهواتف المتوسطة، بعد الإعلان عنهم في كلا من البرازيل والهند.





وحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر هاتف Moto G9 Play، في المملكة المتحدة مقابل سعر 170 يورو (أي ما يعادل 3.168 جنيه مصريا)، ويتوفر بفس السعر أيضًا ي كلا من ألمانيا وهولندا وبلجيكا.





وسيتوفر هاتف Moto G9 Plus، قريبا فيالأسواق الأوربية على الرغم من عدم الإعلان عن سعر الجهاز، ومن المتوقع أن يكونأقل من 350 يورو، وهو نفس سعر النسة الأحدث مه Moto G 5G.









وهاتف Moto G9 Play يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD ، وبجودة +HD، ونقاء 1600 by 720 ، بالإضافة غلى مستشعر للبصمة مثبت على ظهر الهاتف.





ويضم هاتف Moto G9 Play ثلاث كاميرات خلفية الأساسية بمستشعر دقة 48 ميجا بيكسل، والثانية بعدسة macro بدقة 2 ميجا بيكسل، والثالثة بمستشعر للعمق وبدقة 2 ميجا بيكسل أيضا، أما كاميرا السيلفى فتأتى بدقة 8 ميجا بيكسل.





ويحتوى هاتف Moto G9 Play على معالج من نوع كوالكوم Snapdragon 662 بمساحة داخلية 64 جيجا بايت قابلة للتوسعة من خلال بطاقة microSD، و ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.





وجاءت بطارية هاتف Moto G9 Play بقدرة 5000 مللى أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع سعة 20 واط، ويحتوى الهاتف على منفذ شحن من نوع USB-C ، ومع دعم لتقنية NFC .