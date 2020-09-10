تسريب المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا +Moto E7.. تعرف على سعره

كشفت بعض التسريبات خلال الشهر الماضي، بعض مواصفات هاتف موتورولا القادم Moto E7 Plus، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة، واليوم كشفت المواصفات الكاملة وسعر الهاتف إلى جانب بعض الصور.





أندرويد 10 ، وكما سيعمل بواسطة معالج من نوع Snapdragon 460، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيعمل هاتف موتورولا Moto E7 Plus، بنظام التشغيل، وكما سيعمل بواسطة معالج من نوع Snapdragon 460، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.









وسيحتوي هاتف Moto E7 Plus، على شاشة من نوع LCD ، بقياس 6.5 بوصة، تبلغ دقتها 1600 × 720 بكسل ، والتي ستكون مزودة بكاميرا سيلفي ضمن قطع أعلى منتصف الشاشة والتي ستأتي بدقة 8 ميجابكسل.





وعلى ظهر الجهاز، سيأتي هاتف Moto E7 Plus، بكاميرا خلفية في إعداد مربع الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مزودة برؤية ليلية، والتي سيتم ربطها بمستشعر عمق 2 ميجابكسل، ويوجد أسفل نظام الكاميرات قارئ بصمات الأصابع للمصادقة البيومترية.





وعلى الجانب الأيمن من هاتف E7 Plus، يوجد مفتاح التشغيل ومفتاح الصوت، إلى جانب المفتاح الثالث الذي قد يكون زرًا مخصصًا لمساعد Google، وسوف يزن الهاتف الذكي 200 جرام، وسيتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي سيتم شحنها عبر منفذ microUSB حتى 10 واط.





وسيأتي هاتف Moto E7 Plus، بمنفذ سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر، وسيتوفر في خيارين للألوان على الأقل، وسيبلغ سعر الطراز 64 جيجابايت حوالي 149 يورو في أوروبا (أي ما يعادل 2,781 جنيها مصريا) ، لكنه سيكون أرخص في ألمانيا.