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تكنولوجيا

نسخة الجيل الخامس من هاتف Motorola Razr تصل لسعر خيالي.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:02 م
هاتف Motorola Razr
هاتف Motorola Razr 5G
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة موتورولا Motorola، الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي Motorola Razr 5G، خلال اليومين الماضيين، والذي ظهر لأول مرة في الصين بسعر 1830 دولار، وهو متوفر حاليا للحجز المسبق عبر موقع Lenovo الرسمي.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد هاتف  Motorola Razr 5G، فإن الإصدار الجديد من هاتف Razr 2019، الذكي القابل للطي الذي أطلق في العام الماضي، ويأتي مدعوما بمجموعة شرائح من نوع Snapdragon 765G، ويعمل بواجهة المستخدم Moto UI، المبنية على نظام التشغيل Android 10.


ويمتاز هاتف Motorola Razr 5G، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.2 بوصة، وبدقة 876 × 2142 بيكسل، بأبعاد 21.9:9، بالإضافة إلى شاشة خارجية Quick View، بقياس 2.7 بوصة، وبدقة 800 × 600، وبكثافة 370 بكسل، مخصصة للإشعارات.

ويمتلك هاتف Motorola Razr 5G، كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية أحادية تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، مع تركيز تلقائي من خلال الليزر و مستشعر ToF، ويمكن استخدام الكاميرا الرئيسية ككاميرا للسيلفي عند طي الهاتف. 

Motorola Razr 5G arrives in China for $1,830

ويقدم هاتف Razr 5G، تصميما مقاوما لماء ويحتوي على بطارية بسعة 2800 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها من خلال منفذ USB-C، بقوة 15 واط، إلى جانب قارئ بصمات الأصابع مثبت عى ظهر الجهاز.

ويدعم هاتف Motorola Razr 5G، شبكات الجيل الخامس 5G، لمزيد من الأداء وسرعات أعلى لبيانات الهاتف المحمول، وذلك بفضل معالج من نوع Snapdragon 765G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة صول عشوائي رام بسة 8 ججابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 156 جيجابايت.

ويتوفر هاتف Motorola Razr 5G، في لونين هى الرمادي الداكن، والدهبي، بسعر يعدل 1800 دولار أمريكي (أي مايعادل 28,366 جنيها مصريا).
Motorola Razr 5G in Blush Gold colorMotorola Razr 5G in Polished Graphite color
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