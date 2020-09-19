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الحكومة: 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي قريبا.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:15 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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كريم الخطيب
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك توجيها رئاسيا للبدء في 250 ألف وحدة إسكان إجتماعي قريبا، وسيتم الإعلان عنها قريبا من خلال وزير الإسكان.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة قادرة على الوصول الي المواطن البسيط ، موضحا أن كفانا بناء عشوائي غير منظم وغير مخطط لانه كلف الدولة خلال العقود الماضية الكثير وأضاع علينا أراضي زراعية هائلة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة حريصة كل الحرص بمد يدها على التنمية والتعمير، وتنفيذ 30 ألف وحدة سكنية في أقل من 5 شهور وهناك مزيد من التنمية خلال الفترة القادمة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوهما، مشروع الحديقة المركزية، التي تقام على مساحة ضخمة، حيث يخطط لأن تضم عددًا من المشروعات الثقافية والترفيهية المتنوعة التي تخدم سكان العاصمة  وزوارها، وذلك على هامش زيارته اليوم الى العاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع رئيس الوزراء، الى شرح حول مكونات المشروع، من وزير الإسكان الذى أشار إلى أن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.
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