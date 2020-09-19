الحكومة: 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي قريبا.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك توجيها رئاسيا للبدء في 250 ألف وحدة إسكان إجتماعي قريبا، وسيتم الإعلان عنها قريبا من خلال وزير الإسكان.





وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة قادرة على الوصول الي المواطن البسيط ، موضحا أن كفانا بناء عشوائي غير منظم وغير مخطط لانه كلف الدولة خلال العقود الماضية الكثير وأضاع علينا أراضي زراعية هائلة.





وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة حريصة كل الحرص بمد يدها على التنمية والتعمير، وتنفيذ 30 ألف وحدة سكنية في أقل من 5 شهور وهناك مزيد من التنمية خلال الفترة القادمة.



