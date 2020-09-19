تلقينا 1.18 مليون طلب تصالح.. التنمية المحلية: الاستعانة بالمدارس نتيجة لـ شدة الإقبال

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مليونا و180 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء تم تقديمها حتى الآن في مختلف المحافظات.
وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان مواعيد تلقي طلبات التصالح من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء والعمل مستمر طوال أيام الأسبوع ".
وأوضح خالد قاسم:" وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظات؛ من أجل الاستعانة بالمدارس المتواجدة بها، إلى جوار المراكز التكنولوجية ؛ بسبب شدة الإقبال".
واستطرد:" القاهرة خفضت أسعار التصالح من 20% إلى 70 % والاسكندرية خفضت اسعار التصالح بنسبة 50% والغربية وصلت نسبة التخفيض من 10 إلى 35% ".
وأكمل خالد قاسم:" إن مبادرة صوتك مسموع؛ تتلقى شكاوى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ".
وأشار خالد قاسم إلى أن أكثر المحافظات إقبالا على التصالح؛ هي المنوفية، تليها البحيرة، ثم القليوبية والدقهلية".