تلقينا 1.18 مليون طلب تصالح.. التنمية المحلية: الاستعانة بالمدارس نتيجة لـ شدة الإقبال

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مليونا و180 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء تم تقديمها حتى الآن في مختلف المحافظات .





وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان مواعيد تلقي طلبات التصالح من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء والعمل مستمر طوال أيام الأسبوع ".





وأوضح خالد قاسم:" وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظات؛ من أجل الاستعانة بالمدارس المتواجدة بها، إلى جوار المراكز التكنولوجية ؛ بسبب شدة الإقبال".





واستطرد:" القاهرة خفضت أسعار التصالح من 20% إلى 70 % والاسكندرية خفضت اسعار التصالح بنسبة 50% والغربية وصلت نسبة التخفيض من 10 إلى 35% ".





وأكمل خالد قاسم:" إن مبادرة صوتك مسموع؛ تتلقى شكاوى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ".





وأشار خالد قاسم إلى أن أكثر المحافظات إقبالا على التصالح؛ هي المنوفية، تليها البحيرة، ثم القليوبية والدقهلية".