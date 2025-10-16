أحدث ظهور لـ شريف منير مع أشرف عبدالباقي على إنستجرام

شارك الفنان شريف منير، صورة له مع الفنان أشرف عبدالباقي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها: “قعدة صفا وصداقة ربنا يديمها مع أخويا الحبيب أشرف عبدالباقي، ١٦ أكتوبر افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ”.

ومن ناحية أخرى روج الفنان أشرف عبد الباقي لأحدث افلامه المنتظرة “السادة الأفاضل” والذى من المقرر طرحه يوم ٢٢ أكتوبر الجاري.

وشارك أشرف عبد الباقي جمهوره بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب معلقا: “فيلم السادة الأفاضل من إخراج كريم الشناوي يوم ٢٢ أكتوبر فى سينمات مصر و٣٠ أكتوبر فى جميع سينمات مصر”.

ويعرض ايضا فيلم "السادة الأفاضل يعرض بمهرجان الجونة مساء يوم 21 اكتوبر الجاري، ويشارك في بطولته كل من: بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا.

أبطال فيلم السادة الأفاضل

كما يشارك في بطولته ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر، إلى جانب عدد من الوجوه المميزة، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

ويأتي الفيلم من إنتاج عدد من الكيانات السينمائية البارزة، وكانت الشركة المنتجة طرحت في وقت سابق الإعلان التشويقي الأول للفيلم، والذي كشف عن الظهور اللافت لأبطال العمل “بستايلات” جديدة ومختلفة، من بينهم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، علي صبحي، محمد شاهين، وهنادي مهنا، ما زاد من حالة الترقب لدى الجمهور.