قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين: لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة.. وهم جميعا أهلي وأحبابي
ترامب يهدد حماس: سنقتلكم إن لم توقفوا عمليات الإعدام في غزة
أروى جودة تعلن عن موعد زفافها
أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت البلد من الانهيار
قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
بفستان الأميرات.. جيهان الشماشرجي تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
وصول وزير الثقافة ونجوم الفن لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33
أول ظهور لإيناس الدغيدي مع زوجها في مهرجان الجونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحدث ظهور لـ شريف منير مع أشرف عبدالباقي على إنستجرام

شريف منير وأشرف عبدالباقي
شريف منير وأشرف عبدالباقي
يارا أمين

شارك الفنان شريف منير، صورة له مع الفنان أشرف عبدالباقي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها: “قعدة صفا وصداقة ربنا يديمها مع أخويا الحبيب أشرف عبدالباقي، ١٦ أكتوبر افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ”.

ومن ناحية أخرى روج الفنان أشرف عبد الباقي لأحدث افلامه المنتظرة “السادة الأفاضل” والذى من المقرر طرحه يوم ٢٢ أكتوبر الجاري.

وشارك أشرف عبد الباقي جمهوره بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام،  وكتب معلقا: “فيلم السادة الأفاضل من إخراج كريم الشناوي يوم ٢٢ أكتوبر فى سينمات مصر و٣٠ أكتوبر فى جميع سينمات مصر”.

ويعرض ايضا فيلم "السادة الأفاضل يعرض بمهرجان الجونة مساء يوم 21 اكتوبر الجاري، ويشارك في بطولته كل من: بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا.
 أبطال فيلم السادة الأفاضل 

كما يشارك في بطولته ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر، إلى جانب عدد من الوجوه المميزة، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

ويأتي الفيلم من إنتاج عدد من الكيانات السينمائية البارزة، وكانت الشركة المنتجة طرحت في وقت سابق الإعلان التشويقي الأول للفيلم، والذي كشف عن الظهور اللافت لأبطال العمل “بستايلات” جديدة ومختلفة، من بينهم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، علي صبحي، محمد شاهين، وهنادي مهنا، ما زاد من حالة الترقب لدى الجمهور.

شريف منير أشرف عبدالباقي إنستجرام مهرجان الجونة السادة الأفاضل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

ترشيحاتنا

انهيار القطاع الصحي في غزة

منظمة الصحة العالمية: الأمراض المعدية تخرج عن السيطرة في قطاع غزة

السفير حسام زكي

حسام زكي : مؤتمر شرم الشيخ للسلام أنهى عمليا حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف

مفوضية الاتحاد الأفريقي تهنئ مصر ودول القارة المتأهلة إلى كأس العالم 2026

بالصور

يسرا تتألق على سجادة مهرجان الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

لبلبة ونيللي كريم وهالة صدقي.. نجمات تألقن على ريد كاربت مهرجان الجونة

نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي

كالأميرات.. شاهد درة بالزهري الملكي في مهرجان الجونة

درة
درة
درة

مي الغيطي بإطلالة مميزة في مهرجان الجونة السينمائي

مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد