رمضان البيه يكتب: سيادة الرئيس شكرا‎

إلى أصحاب الأقلام الحرة الشريفة المخلصة التي تتقي الله تعالى وتخشاه غير المأجورة وإلى رجال الإعلام الشرفاء في كل وسائل الإعلام جاء دروكم الآن في الجهاد . الجهاد بالكلمة للدفاع عن مصرنا الحبيبة المحاربة من اهل الشر بالداخل والخارج والدفاع عن بطل مصر وحاميها بأمر الله تعالى البطل المصري الحر الأصيل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى والوقوف بكل حزم وقوة في مواجهة الحملات الإعلامية الشرسة الخسيسة الموجهة الممولة بالمليارات من الدولارات من أعداء مصر والإنسانية والحياة لإسقاط مصر وتركيعها .. ومواجهة حرب الشائعات والتشكيك في قائدنا البطل العظيم المصري الحر الأصيل والوطني المخلص الذي حمى الله به مصرنا الحبيبة من الضياع والسقوط والتقسيم .









يا أصحاب الكلمة أدوا أمانة الكلمة وقفوا في وجه السفلة المجرمين المأجورين الذين يريدون مصرنا الحبيبة وقائدها البطل العظيم بسوء ..سيقول السفهاء أننا نطبل للريس نعم نطبل للريس وبصدق وبإخلاص نطبل للحق والحقيقة والواقع المشاهد ..نطبل للرجل الذي عرض نفسه للخطر في سبيل الحفاظ على مصر ورفض عرض الدنيا وكل الإغراءات وواجه أكبر وأخطر تنظيم في العصر الحديث وهو تنظيم اخطر جماعة متأسلمة جماعة إخوان الشياطين وليس إخوان المسلمين فالإسلام بقيمه الإنسانية النبيلة وأخلاقه الكريمة ومبادئه القويمة منهم براء ومن وراءهم أمريكا وبريطانيا والكثير من دول الغرب والصهاينة الملاعين وكلابهم قطر وتركيا وكل الجماعات العميلة الخائنة حماس وغيرها والجماعات المصطنعة والتي منها جماعة داعش الإرهابية وغيرها .









نطبل للرجل الوطني الحر النزيه الذي أخذ على عاتقه مهمة مواجهة أهل الشر من الداخل والخارج و مهمة بناء مصر الحديثة القوية الفتية القادرة على الصمود والمواجهة والتحدي ..نطبل للرجل الذي يعمل بصدق وبإخلاص لبناء مصر وعمارتها ووضعها في المكان اللائق بها بين دول العالم والأمم ..نطبل للرجل الذي يعمل ليل نهار على الحفاظ على أمن مصر والنهوض بها ..نطبل للرجل الذي بنى أحدث وأقوى جيش في القارة الإفريقة والعالم العربي و جعله في مقدمة جيوش العالم ..نطبل للرجل الذي أعاد لمصر هيبتها وقوتها وكرامتها ومكانتها واخرجها من عباءة أمريكا والغرب وأسقط هيمنة الغرب عليها..









نطبل للرجل الذي قال للعالم كله إحترموا حرياتنا وقرارنا وإرادتنا ..نطبل للرجل الذي قال مصر خط أحمر إللي هيقرب لها هشيله من فوق وش الأرض ..نطبل للرجل الذي أعاد ثورة يناير إلى مسارها الصحيح بعد ان سطى عبيد الكراسي وخدام الغرب على حكم مصر ..نطبل للرجل الذي تحمل المسئولية في وقت صعب عصيب ..نطبل للرجل صاحب الإنجازات الكبيرة في الزمن القياسي التى يراها القاصي والداني بعين رأسه والتي لا ينكرها إلا أعمى وحاقد وحاسد وكاره لمصر وللحياة ..









نطبل للرجل الذي لا يعرف كلمة مستحيل ..نطبل للرجل الذي أسقط أخطر مؤامرة على مصر والشرق الأوسط في التاريخ ..نطبل للرجل الذي شق الصخور والجبال وصنع أعظم شبكة طرق وأنفاق على مستوى العالم وبني عشرات المدن والكباري وإستصلح ملايين الأفدنة ..نطبل للرجل الذي يقاتل بكلتا يداه.. يد تبني وتعمر وتشيد في كل أرجاء مصر ويد تحمل السلاح في مواجهة كل قوى الشر ومواجهة أقوى دول العالم ..نطبل للرجل الذي واجه أخطر إرهاب في العالم ..نطبل للرجل الذي يسعى جاهدا للحفاظ على المواطن المصري وكرامته ..نطبل للرجل الذي يحارب الفساد المتراكم والمستفحل على مدار عشرات السنين قرابة النصف قرن أو يزيد ..نطبل للرجل الذي كسر أنوف الحيتان من الفاسدين ..









نطبل ونطبل وسنطبل حفاظا على مصرنا الحبيبة وحفاظا على البطل الزعيم الذي صنع مصر ..









وفي الختام يقول عز وجل في الحديث القدسي ( لن تشكروني حتى تشكروا من أجريت على يده النعمة ) .. فشكرا ياسيادة الرئيس شكرا ( والسيسي خط أحمر ) ..



