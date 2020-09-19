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رياضة

اتحاد الكرة يخاطب الفيفا بشأن تعديلات لائحة النظام الأساسي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:07 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
خاطبت اللجنة الخماسية المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بشأن التعديلات النهائية على لائحة النظام الأساسى.

وطالبت الجبلاية فى خطاب لها إلى الفيفا، ضرورة إرسال التعديلات على لائحة النظام الأساسي من أجل إرسالها إلى الأندية تمهيدا لمناقشتها واعتمادها فى الجمعية العمومية غير العادية القادمة.

يذكر أن مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أكد أن اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني بصدد الإعلان عن خارطة طريق لإجراء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وقال المصدر ذاته إن اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية استقرت على إجراء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية بعد انتهاء منافسات الدورى الممتاز فى شهر أكتوبر القادم.

وأضاف أن مراسم الجمعية العمومية غير العادية سوف يتم خلالها إقرار التعديلات على لائحة النظام الأساسي.

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