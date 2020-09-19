AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشأت الديهي: أصالة المصريين ترفض تخريب البلاد وبث الفتن.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:44 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المعارض السياسي أيمن نور المقيم في تركيا، أجرى عملية تجميلية؛ لتكبير الشفاه، معقبًا: "أشعر بالغثيان ويكاد يصيبني الجنون من أفعاله".


وأضاف الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن دعاة الاحتجاجات، عبارة عن " طبقات طفيلية تسببت في أذى للدين والدولة، ويريدون إرجاع الفوضى وتخريب البلاد".


وتابع نشأت الديهي قائلا "كلي ثقة ويقين في أصالة الشعب المصري ورفضه لمَن يريد تخريب البلاد ويسعى في بث الفتن والفساد"، متابعًا: "ستدور الدائرة عليكم وسنفرح برؤيتكم عندما تعودون لمصر في حالة مزرية".


واستطرد الديهي "اللي عايز يكون معانا لازم يكون زينا واحنا شرفاء، بينما قادة تركيا ثعابين ملونة ليس لديهم ثواب".


وأشار إلى أن من أراد الخراب لمصر سيرتد في صدره وصدر كل من أيدوه ودعموه، ولا يمكن أن ينكر الإنجازات في الشارع المصري إلا كاره للدولة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى بكرى لـ خالد المشرى: انظر لنفسك في المرآة لتعرف العملاء.. فيديو

شاهد.. إعلان الحلقة 4 لمسلسل أنت اطرق بابي

بعد تفويض الشعب للرئيس لمحاربة الإرهاب.. الأجهزة الأمنية بالمرصاد للمخططات الإخوانية.. والجماعة تستهدف إفساد احتفالات المصريين

برلماني: مصر تقود ليبيا لبر الأمان والسلام

خالد الشناوي يكتب: لماذا تخون قطر عروبتها؟

أحمد شيخو يكتب: العزلة والفاشية والاحتلال

ترشيحاتنا

بنها – شبرا الحر.. هدية الرئيس لأهالى القليوبية: أول طريق زراعى فى مصر بدون تقاطعات

بعد اجتماع الأبوين| عروس تلغي الزفاف بعد حب 7 سنوات لهذا السبب

الإسماعيلي يتحمل تكاليف العملية الجراحية لـ ريكاردو

ترقص على أغنية أجنبية.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكى تشعل السوشيال ميديا | شاهد

خاص| أول حوار مع البرازيلي صاحب جراحة الدجاجة: لا أعرف طبيب سفاجا وحزين لسرقة عملي.. صور

وفاء ماهر تكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الفضائيات العربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الممزق.. إطلالة كاجوال لـ منة عرفة تجذب قلوب متابعيها

بعد أزمة أحمد حسن وزينب.. استشاري نفسي يكشف أضرار تعريض الطفل للتخويف

بملابس رياضية.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد