نشأت الديهي: أصالة المصريين ترفض تخريب البلاد وبث الفتن.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المعارض السياسي أيمن نور المقيم في تركيا ، أجرى عملية تجميلية؛ لتكبير الشفاه، معقبًا: "أشعر بالغثيان ويكاد يصيبني الجنون من أفعاله".









وأضاف الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن دعاة الاحتجاجات، عبارة عن " طبقات طفيلية تسببت في أذى للدين والدولة، ويريدون إرجاع الفوضى وتخريب البلاد".









وتابع نشأت الديهي قائلا "كلي ثقة ويقين في أصالة الشعب المصري ورفضه لمَن يريد تخريب البلاد ويسعى في بث الفتن والفساد"، متابعًا: "ستدور الدائرة عليكم وسنفرح برؤيتكم عندما تعودون لمصر في حالة مزرية".









واستطرد الديهي "اللي عايز يكون معانا لازم يكون زينا واحنا شرفاء، بينما قادة تركيا ثعابين ملونة ليس لديهم ثواب".









وأشار إلى أن من أراد الخراب لمصر سيرتد في صدره وصدر كل من أيدوه ودعموه، ولا يمكن أن ينكر الإنجازات في الشارع المصري إلا كاره للدولة المصرية.