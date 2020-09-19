عميد آثار القاهرة: نستكمل الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الجديد بإجراءات احترازية

قال الدكتور احمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، ان الأنشطة الطلابية توقفت؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن يتم اخذ الاجراءات النهائية لاستكمالها.





وأعلن الدكتور أحمد رجب خلال تصريح خاص لصدى البلد ، ان الانشطة الطلابية ستقام خلال العام الدراسي الجديد وفقا للاجراءات الاحترازية وقواعد الأمن والسلامة .





واكد عميد كلية الأثار أن الكلية ستعمل على تقسيم الطلاب الي مجموعات صغيرة خلال فترة الانشطة؛ للحفاظ على صحة وسلامة الجميع ، كما يمكن التوسع في الأنشطة عبر قناة الكلية علي اليوتيوب خصوصا الأنشطة الثقافية والفنية.



