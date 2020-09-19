عميد آثار القاهرة: نستكمل الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الجديد بإجراءات احترازية

قال الدكتور احمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، ان الأنشطة الطلابية توقفت؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن يتم اخذ الاجراءات النهائية لاستكمالها.
وأعلن الدكتور أحمد رجب خلال تصريح خاص لصدى البلد ، ان الانشطة الطلابية ستقام خلال العام الدراسي الجديد وفقا للاجراءات الاحترازية وقواعد الأمن والسلامة .
واكد عميد كلية الأثار أن الكلية ستعمل على تقسيم الطلاب الي مجموعات صغيرة خلال فترة الانشطة؛ للحفاظ على صحة وسلامة الجميع ، كما يمكن التوسع في الأنشطة عبر قناة الكلية علي اليوتيوب خصوصا الأنشطة الثقافية والفنية.
وسبق أن صرح بأن الكلية تعتمد خلال كل عام، تنظيم رحلات علمية؛ لاستكشاف المناطق الأثرية المتواجدة في مصر، إذا كانت في القاهرة أو الأقصر أو أسوان ، ولكن لم يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص العام الدراسي الجديد بسبب الأحداث التي يشهدها العالم في الوقت الحالي واحتمال ظهور موجة ثانية من جائحة كورونا.