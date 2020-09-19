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توك شو

تعلن بيانات مضللة لضحايا كورونا.. الحكومة التركية تهاجم الأطباء.. تفاصيل

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:10 م
أطباء تركيا
أطباء تركيا
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قسم التوك شو
عرضت قناة الغد، تقريرا؛ حول تفشي كورونا في تركيا، حيث أن هناك أطباء أتراك، رفعوا لافتات تهاجم الحكومة وأردوغان؛ لفشلهم في إدارة أزمة كورونا، ويطالبون الحكومة بتوفير الحماية لهم.

وأكد الأطباء المتظاهرون أن الحكومة تخفي حجم المصابين الحقيقي في تركيا، و يؤكدون ان الأقام فاقت كل التي أعلنت من قبل.

و من جهته، قال أحد الأطباء، خلال التقرير": كما قلنا إن الأرقام لا تعكس الحقيقة، فالعدد الحقيقي للمصابين يزيد علي الأقل 10 أضعاف من المعلن، وعدد حالات الوفاة أعلي بـ 3 أمثال على الأقل".

وجاءت مظاهرات الأطباء؛ خلال هجوم بعض السياسيين على الأطباء، فأحد البرلمانيين الموالين لأردوغان، وصفهم بالخونة، وطالب بإغلاق نقابتهم، بينما وضع الأطباء في معاطفهم شرائط سوداء؛ تكريما لزملائهم الذين فقدوا حياتهم في مواجهة كورونا.
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