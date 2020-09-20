جامعة القاهرة تضيف برامج جديدة لمواكبة سوق العمل.. تعرف عليها

‎انشأت جامعة القاهرة أكثر من 323 برنامجا دراسيا ‎مميزا، وفق متطلبات سوق العمل ، في إطار التحول لجامعة من الجيل الثالث وتطوير العملية التعليمية بالجامعة ومواكبة أحدث نظم التعليم .





‎كما تم استحداث 65 برنامج بكالوريوس وليسانس في عدد ومن الكليات بنظام الساعات المعتمدة، واستحداث 25 برنامج بكالوريوس وليسانس في عدد من الكليات بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، بالاضافة الى ١٥٠ ‎ برنامج بمرحلة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة والتعليم المدمج والنظام الأوروبي.





اقرأ ايضا | تطوير اللوائح الدراسية وإدخال التعليم الإلكتروني في النظم الدراسية لأول مرة في مصر



‎تعمل الجامعة فى التوسع ببرامج تخصصات البيانات الضخمة والريبورتات والبلوك تشين، كما تم استحداث هذا العام برنامج علوم الغابات باللغة الإنجليزية بكلية الزراعة، وبرامج طب ورعاية الأحياء المائية، وطب وجراحة الفصيلة الخيلية.





‎كما اضافت الجامعة برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية، وبرنامج سلامة وجودة الأغذية، وبرنامج طب ورعاية الدواجن بكلية الطب البيطري ، و تم استحداث برنامج تخطيط وتصميم المدن الخضراء بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، وبرنامج الشبكات والأمن السيبراني، وبرنامج علوم البيانات في نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.



