حبس سائق انتحل صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين بالمطرية

قررت جهات التحقيق، حبس سائق، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب على المواطنين بانتحال صفة رجل شرطة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم لمعرفة الوقائع التى ارتكبها من قبل واعداد تقرير بذلك.





وكانت قد تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق لقيامه بالنصب على المواطنين بانتحال صفة رجل شرطة، وتمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.





أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم كريم البحيرى، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بدائرة القسم، لمتابعة الحالة الأمنية تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص باستيقاف آخران وتفتيشهما.





باستبيان الأمر تم ضبطه، وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية "له معلومات جنائية" وبحوزته مبلغ مالى وبصحبته المجنى عليهما.





وبسؤال المجنى عليهما قررا بأنهما حال سيرهما بمحل البلاغ استوقفهما المتهم عقب إيهامهما بأنه رجل شرطة واستولى منهما على المبلغ المالى المضبوط بحوزته.





بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.