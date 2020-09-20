AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس سائق انتحل صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين بالمطرية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس سائق، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب على المواطنين بانتحال صفة رجل شرطة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم لمعرفة الوقائع التى ارتكبها من قبل واعداد تقرير بذلك.

وكانت قد تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق لقيامه بالنصب على المواطنين بانتحال صفة رجل شرطة، وتمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.

أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم كريم البحيرى، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بدائرة القسم، لمتابعة الحالة الأمنية تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص باستيقاف آخران وتفتيشهما.

باستبيان الأمر تم ضبطه، وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية "له معلومات جنائية" وبحوزته مبلغ مالى وبصحبته المجنى عليهما.

وبسؤال المجنى عليهما قررا بأنهما حال سيرهما بمحل البلاغ استوقفهما المتهم عقب إيهامهما بأنه رجل شرطة واستولى منهما على المبلغ المالى المضبوط بحوزته.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط رجل شرطة مزيف يسرق المواطنين بالمطرية

الداخلية فى يوم .. ضبط 49 ألف قرص مخدر وسلاح نارى وذخائر بحوزة شخصين بالمنيا .. القبض على متهمين بسرقة مواد بترولية من خطوط الأنابيب بالشرقية

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. باحثة صينية تكشف مصدر كورونا الحقيقي.. والقصة الكاملة لزواج طفلين في سوهاج

يستخدم السحر .. مرتضى منصور يفتح النار على أحمد كشري ولاعب أسوان

قضية تنمر جديدة والضحية مسن في الترعة| ماذا حدث بمحافظة سوهاج

بسبب طلب المستحقات .. الزمالك يقرر التراجع عن صفقة أري بابل

3 أخطاء يجب تجنبها للحصول على «قهوة بوش»

مرتضى منصور: من حق تركي اّل الشيخ مساندة الأهلي ‏

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سكان العالم يتفاعلون مع عجوز شعر بالوحدة بعد وفاة زوجته| صور

السجن 20 عامًا وغرامة 2 مليون دولار لطبيب استخدم لوحا كهربائيا أثناء مزاولة المهنة .. فيديو

طريقة عمل فطير بالقشطة.. خطوة بخطوة