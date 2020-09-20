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أبو سعدة: مصر نجحت في تحسين موقفها بملف حقوق الإنسان.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:45 ص
حافظ أبو سعدة، عضو
حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الأنسان
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إسراء صبري
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الأنسان، إن مصر تتعامل بموضوعية وواقعية مع المتواجد على أرض الواقع، موضحا أن حصول مصر على مقعدين في منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعد إنجازا، ويشير إلى مدى نجاح الدولة المصرية في تحسين ملف حقوق الإنسان.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن الدولة وفرت حزمة من الحقوق الأساسية للمواطن، مما يوضح مدى تقدم مصر في قطاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تتفاعل مع المواطنين ومشاكلهم بكل سرعة.

وشدد على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان والدولة نجحت في تنفيذها.

وأكد أن مصر أصبحت ترسخ أقدامها مع المجمع الدولي من خلال علاقاتها، مشيرا إلى أن مصر تهتم بمصيرها وبشعبها وتعي مصالحها جيدًا.

ولفت إلى أن وعي المواطن المصري هو حجر الأساس الذي تقوم عليه البلاد، وفيما يخص جماعة الإخوان، موضحا أن جماعة الإخوان لن تستطيع أن تخترق وعي المصريين.
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