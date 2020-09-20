أبو سعدة: مصر نجحت في تحسين موقفها بملف حقوق الإنسان.. فيديو

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن الدولة وفرت حزمة من الحقوق الأساسية للمواطن، مما يوضح مدى تقدم مصر في قطاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تتفاعل مع المواطنين ومشاكلهم بكل سرعة.



وشدد على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان والدولة نجحت في تنفيذها.





وأكد أن مصر أصبحت ترسخ أقدامها مع المجمع الدولي من خلال علاقاتها، مشيرا إلى أن مصر تهتم بمصيرها وبشعبها وتعي مصالحها جيدًا.



ولفت إلى أن وعي المواطن المصري هو حجر الأساس الذي تقوم عليه البلاد، وفيما يخص جماعة الإخوان، موضحا أن جماعة الإخوان لن تستطيع أن تخترق وعي المصريين.

