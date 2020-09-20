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حوادث

ضبط حاوية بداخلها طائرتين «درون» بميناء السخنة البحري

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:50 ص
طائرة درون
طائرة درون
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 2 طائرة دون طيار "درون" يتم تشغيلها وتوجيهها بواسطة الريموت عن بعد مزودة بكاميرا تصوير – كمية كبيرة من ساعات اليد الذكية مزودة بكاميرا ومايك والقيام بكل وظائف الهاتف المحمول – 4 كاميرا تصوير ديجيتال – 7 هاتف محمول.

كما تم ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل وأدوات المكياج مختلفة الأشكال والأنواع) داخل حاوية مشمولها (ماكينات تقطيع أخشاب) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء السخنة البحرى ، وقيام مسئولى الشركة بإخفاء المضبوطات بداخلها بقصد دخولها البلاد دون الحصول على موافقات الجهات المختصة .

وتم ضبط شخصين (أحد المسئولين عن الحاوية – مستخلص جمركى ومفوض من صاحب الشركة) . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع وتشديد الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد .
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