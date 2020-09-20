ضبط حاوية بداخلها طائرتين «درون» بميناء السخنة البحري

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 2 طائرة دون طيار "درون" يتم تشغيلها وتوجيهها بواسطة الريموت عن بعد مزودة بكاميرا تصوير – كمية كبيرة من ساعات اليد الذكية مزودة بكاميرا ومايك والقيام بكل وظائف الهاتف المحمول – 4 كاميرا تصوير ديجيتال – 7 هاتف محمول.





كما تم ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل وأدوات المكياج مختلفة الأشكال والأنواع) داخل حاوية مشمولها (ماكينات تقطيع أخشاب) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء السخنة البحرى ، وقيام مسئولى الشركة بإخفاء المضبوطات بداخلها بقصد دخولها البلاد دون الحصول على موافقات الجهات المختصة .





وتم ضبط شخصين (أحد المسئولين عن الحاوية – مستخلص جمركى ومفوض من صاحب الشركة) .



